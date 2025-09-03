DAX23.776 +0,8%ESt505.344 +0,4%Top 10 Crypto15,73 -0,1%Dow45.271 -0,1%Nas21.498 +1,0%Bitcoin95.267 -0,6%Euro1,1640 -0,2%Öl66,96 -0,6%Gold3.544 -0,5%
Aktie im Blick

Lufthansa Aktie News: Lufthansa am Donnerstagmittag mit Verlusten

04.09.25 12:05 Uhr
Lufthansa Aktie News: Lufthansa am Donnerstagmittag mit Verlusten

Zu den Verlierern des Tages zählt am Donnerstagmittag die Aktie von Lufthansa. Das Papier von Lufthansa befand sich zuletzt im Sinkflug und gab im XETRA-Handel 2,4 Prozent auf 7,51 EUR ab.

Werte in diesem Artikel
Aktien
Lufthansa AG
7,53 EUR -0,16 EUR -2,13%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen

Die Aktie notierte um 11:48 Uhr mit Verlusten. Im XETRA-Handel verbilligte sie sich um 2,4 Prozent auf 7,51 EUR. Das Tagestief markierte die Lufthansa-Aktie bei 7,49 EUR. Bei 7,67 EUR eröffnete der Anteilsschein. Der Tagesumsatz der Lufthansa-Aktie belief sich zuletzt auf 1.453.515 Aktien.

Am 25.08.2025 markierte das Papier bei 8,39 EUR den höchsten Stand in den vergangenen 52 Wochen. Gerechnet zum 52-Wochen-Hoch hat die Lufthansa-Aktie derzeit noch 11,66 Prozent Luft nach oben. Bei 5,52 EUR erreichte der Anteilsschein am 13.01.2025 den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Derzeit notiert die Lufthansa-Aktie damit 35,95 Prozent oberhalb des 52-Wochen-Tiefs.

Zuletzt erhielten Lufthansa-Aktionäre im Jahr 2024 eine Dividende in Höhe von 0,300 EUR. Für das laufende Jahr gehen Analysten von einer Dividende in Höhe von 0,297 EUR aus. Im Durchschnitt gehen Experten von einem fairen Wert von 7,17 EUR je Lufthansa-Aktie aus.

Lufthansa ließ sich am 31.07.2025 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz wurde die Bilanz zum am 30.06.2025 beendeten Jahresviertel offengelegt. Der Gewinn je Aktie belief sich auf 0,84 EUR gegenüber 0,39 EUR im Vorjahresquartal. Im abgelaufenen Quartal hat Lufthansa 10,32 Mrd. EUR umgesetzt. Das entspricht einer Steigerung um 3,15 Prozent gegenüber dem Vorjahreswert. Damals waren 10,01 Mrd. EUR erwirtschaftet worden.

Die kommenden Finanzergebnisse für Q3 2025 dürfte Lufthansa am 30.10.2025 präsentieren. Die Veröffentlichung der Lufthansa-Ergebnisse für Q3 2026 erwarten Experten am 03.11.2026.

Für das Jahr 2025 gehen Analysten von einem Lufthansa-Gewinn in Höhe von 1,12 EUR je Aktie aus.

Redaktion finanzen.net

Bildquellen: Jorg Hackemann / Shutterstock.com

Nachrichten zu Lufthansa AG

DatumMeistgelesen
