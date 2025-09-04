Lufthansa Aktie News: Lufthansa verteidigt am Mittag Vortagesniveau

Lufthansa im Blick

Die Aktie von Lufthansa zeigt am Freitagmittag wenig Änderung. Mit einem Kurs von 7,48 EUR zeigte sich die Lufthansa-Aktie im XETRA-Handel zuletzt kaum verändert.

Ohne große Ausschläge präsentierte sich um 11:48 Uhr die Lufthansa-Aktie. Der Anteilsschein notierte via XETRA bei 7,48 EUR. Bei 7,56 EUR erreichte die Lufthansa-Aktie den bisherigen Tageshöchststand. Bei 7,46 EUR markierte die Lufthansa-Aktie ihr bisheriges Tagestief. Mit einem Wert von 7,52 EUR ging der Anteilsschein in den Handelstag. Bisher wurden heute 577.541 Lufthansa-Aktien gehandelt.

Am 25.08.2025 markierte das Papier bei 8,39 EUR den höchsten Stand in den vergangenen 52 Wochen. Gewinne von 12,08 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Hoch hieven. Bei einem Wert von 5,52 EUR erreichte der Anteilsschein den tiefsten Stand seit 52 Wochen (13.01.2025). Mit Abgaben von 26,17 Prozent wäre das 52-Wochen-Tief vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht.

2024 wurde eine Dividende von Höhe von 0,300 EUR ausgeschüttet. Analysten prognostizieren für das laufende Jahr 0,297 EUR. Analysten bewerten die Lufthansa-Aktie im Durchschnitt mit 7,17 EUR.

Einen Blick in die Bücher des vergangenen Jahresviertel gewährte Lufthansa am 31.07.2025. Das EPS belief sich auf 0,84 EUR gegenüber 0,39 EUR je Aktie im Vorjahresquartal. Den Umsatz betreffend wurde ein Zuwachs von 3,15 Prozent gegenüber dem Vorjahresquartal erwirtschaftet. Zuletzt wurden 10,32 Mrd. EUR umgesetzt, gegenüber 10,01 Mrd. EUR im Vorjahreszeitraum.

Die Vorlage der Q3 2025-Finanzergebnisse wird am 30.10.2025 erwartet. Schätzungsweise am 03.11.2026 dürfte Lufthansa die Q3 2026-Finanzergebnisse präsentieren.

Der Gewinn je Aktie dürfte sich Jahr 2025 auf 1,13 EUR belaufen, wie Analysten-Schätzungen ergeben.



