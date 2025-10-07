Lufthansa Aktie News: Lufthansa am Mittag behauptet

Blick auf Lufthansa-Kurs

Die Aktie von Lufthansa zeigt am Dienstagmittag wenig Änderung. Mit einem Kurs von 7,30 EUR zeigte sich die Lufthansa-Aktie im XETRA-Handel zuletzt kaum verändert.

Im XETRA-Handel kam die Lufthansa-Aktie um 11:48 Uhr kaum vom Fleck und notierte bei 7,30 EUR. Das bisherige Tageshoch markierte die Lufthansa-Aktie bei 7,35 EUR. In der Spitze büßte die Lufthansa-Aktie bis auf 7,29 EUR ein. Zum Ertönen der Startglocke stand der Anteilsschein bei 7,33 EUR. Der Tagesumsatz der Lufthansa-Aktie belief sich zuletzt auf 369.794 Aktien.

Der Anteilsschein kletterte am 25.08.2025 auf bis zu 8,39 EUR und markierte damit ein 52-Wochen-Hoch. Mit einem Zuwachs von 14,91 Prozent wäre das 52-Wochen-Hoch vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht. Bei 5,52 EUR erreichte der Anteilsschein am 13.01.2025 den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Das 52-Wochen-Tief liegt damit 24,31 Prozent unterhalb des aktuellen Kursniveaus.

Nachdem im Jahr 2024 0,300 EUR an Lufthansa-Aktionäre ausgeschüttet wurden, gehen Analysten in diesem Jahr von 0,298 EUR aus. Experten geben im Durchschnitt ein Kursziel von 7,21 EUR für die Lufthansa-Aktie aus.

Die Geschäftsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel stellte Lufthansa am 31.07.2025 vor. Es stand ein EPS von 0,84 EUR je Aktie in den Büchern. Ein Jahr zuvor hatte bei Lufthansa noch ein Gewinn pro Aktie von 0,39 EUR in den Büchern gestanden. Auf der Umsatzseite hat Lufthansa im vergangenen Quartal 10,32 Mrd. EUR verbucht. Das entspricht einer Umsatzsteigerung von 3,15 Prozent gegenüber dem Vorjahresergebnis. Damals hatte Lufthansa 10,01 Mrd. EUR umsetzen können.

Mit der Q3 2025-Bilanzvorlage von Lufthansa wird am 30.10.2025 gerechnet. Mit der Präsentation der Q3 2026-Finanzergebnisse von Lufthansa rechnen Experten am 03.11.2026.

Experten gehen davon aus, dass Lufthansa im Jahr 2025 1,11 EUR je Aktie Gewinn verbuchen wird.

