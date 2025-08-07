DAX24.158 -0,1%ESt505.342 +0,2%Top 10 Crypto16,03 +1,3%Dow43.969 -0,5%Nas21.243 +0,4%Bitcoin100.180 -0,4%Euro1,1635 -0,3%Öl66,79 +0,6%Gold3.389 -0,2%
Kursverlauf

Lufthansa Aktie News: Lufthansa am Mittag gefragt

08.08.25 12:05 Uhr
Lufthansa Aktie News: Lufthansa am Mittag gefragt

Die Aktie von Lufthansa zählt am Freitagmittag zu den bestplatzierten des Tages. Die Aktie legte zuletzt in der XETRA-Sitzung 0,3 Prozent auf 7,97 EUR zu.

Werte in diesem Artikel
Aktien
Lufthansa AG
7,97 EUR 0,04 EUR 0,48%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen

Die Lufthansa-Aktie notierte im XETRA-Handel um 11:44 Uhr in Grün und gewann 0,3 Prozent auf 7,97 EUR. Die Lufthansa-Aktie legte bis auf 8,01 EUR an, der bisherige Tageshöchstkurs. Zum Ertönen der Startglocke stand der Anteilsschein bei 7,94 EUR. Im XETRA-Handel wechselten bis jetzt 1.681.946 Lufthansa-Aktien den Besitzer.

Am 06.03.2025 schoben Kursgewinne das Papier bis auf 8,16 EUR und somit auf den höchsten Stand seit 52 Wochen. Gewinne von 2,44 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Hoch hieven. Bei 5,46 EUR erreichte der Anteilsschein am 14.08.2024 den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Das 52-Wochen-Tief liegt damit 31,48 Prozent unterhalb des aktuellen Kursniveaus.

Experten gehen davon aus, dass Lufthansa-Anleger im laufenden Jahr mit einer Dividende in Höhe von 0,294 EUR rechnen können. Im Vorjahr schüttete Lufthansa 0,300 EUR aus. Experten geben im Durchschnitt ein Kursziel von 7,17 EUR für die Lufthansa-Aktie aus.

Am 31.07.2025 hat Lufthansa in der Finanzkonferenz die Quartalszahlen zum jüngsten Jahresviertel – Abschlussdatum 30.06.2025 – vorgestellt. Der Gewinn je Aktie belief sich auf 0,84 EUR. Im Vorjahresviertel hatte Lufthansa 0,39 EUR je Aktie erwirtschaftet. Lufthansa hat das vergangene Quartal mit einem Umsatz von insgesamt 10,32 Mrd. EUR abgeschlossen. Das kommt einer Umsatzsteigerung von 3,15 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel gleich, in dem 10,01 Mrd. EUR erwirtschaftet worden waren.

Am 30.10.2025 werden die Q3 2025-Kennzahlen voraussichtlich präsentiert. Die Q3 2026-Finanzergebnisse könnte Lufthansa möglicherweise am 03.11.2026 präsentieren.

Beim Gewinn 2025 gehen Experten vorab davon aus, dass Lufthansa ein EPS in Höhe von 1,11 EUR in den Büchern stehen haben wird.

Redaktion finanzen.net

Analysen zu Lufthansa AG

DatumRatingAnalyst
07.08.2025Lufthansa HoldDeutsche Bank AG
06.08.2025Lufthansa Market-PerformBernstein Research
04.08.2025Lufthansa Equal WeightBarclays Capital
04.08.2025Lufthansa Market-PerformBernstein Research
01.08.2025Lufthansa BuyUBS AG
DatumRatingAnalyst
01.08.2025Lufthansa BuyUBS AG
31.07.2025Lufthansa BuyUBS AG
07.07.2025Lufthansa BuyUBS AG
01.07.2025Lufthansa OutperformBernstein Research
17.06.2025Lufthansa BuyUBS AG
DatumRatingAnalyst
07.08.2025Lufthansa HoldDeutsche Bank AG
06.08.2025Lufthansa Market-PerformBernstein Research
04.08.2025Lufthansa Equal WeightBarclays Capital
04.08.2025Lufthansa Market-PerformBernstein Research
31.07.2025Lufthansa HaltenDZ BANK
DatumRatingAnalyst
01.08.2025Lufthansa UnderweightJP Morgan Chase & Co.
31.07.2025Lufthansa UnderweightJP Morgan Chase & Co.
14.07.2025Lufthansa UnderweightJP Morgan Chase & Co.
02.07.2025Lufthansa UnderweightBarclays Capital
25.06.2025Lufthansa UnderweightJP Morgan Chase & Co.

Um die Übersicht zu verbessern, haben Sie die Möglichkeit, die Analysen für Lufthansa AG nach folgenden Kriterien zu filtern.

Alle: Alle Empfehlungen

Buy: Kaufempfehlungen wie z.B. "kaufen" oder "buy"
Hold: Halten-Empfehlungen wie z.B. "halten" oder "neutral"
Sell: Verkaufsempfehlungn wie z.B. "verkaufen" oder "reduce"
mehr Analysen