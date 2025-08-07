Lufthansa Aktie News: Lufthansa am Mittag gefragt

Kursverlauf

Die Aktie von Lufthansa zählt am Freitagmittag zu den bestplatzierten des Tages. Die Aktie legte zuletzt in der XETRA-Sitzung 0,3 Prozent auf 7,97 EUR zu.

Die Lufthansa-Aktie notierte im XETRA-Handel um 11:44 Uhr in Grün und gewann 0,3 Prozent auf 7,97 EUR. Die Lufthansa-Aktie legte bis auf 8,01 EUR an, der bisherige Tageshöchstkurs. Zum Ertönen der Startglocke stand der Anteilsschein bei 7,94 EUR. Im XETRA-Handel wechselten bis jetzt 1.681.946 Lufthansa-Aktien den Besitzer.

Am 06.03.2025 schoben Kursgewinne das Papier bis auf 8,16 EUR und somit auf den höchsten Stand seit 52 Wochen. Gewinne von 2,44 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Hoch hieven. Bei 5,46 EUR erreichte der Anteilsschein am 14.08.2024 den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Das 52-Wochen-Tief liegt damit 31,48 Prozent unterhalb des aktuellen Kursniveaus.

Experten gehen davon aus, dass Lufthansa-Anleger im laufenden Jahr mit einer Dividende in Höhe von 0,294 EUR rechnen können. Im Vorjahr schüttete Lufthansa 0,300 EUR aus. Experten geben im Durchschnitt ein Kursziel von 7,17 EUR für die Lufthansa-Aktie aus.

Am 31.07.2025 hat Lufthansa in der Finanzkonferenz die Quartalszahlen zum jüngsten Jahresviertel – Abschlussdatum 30.06.2025 – vorgestellt. Der Gewinn je Aktie belief sich auf 0,84 EUR. Im Vorjahresviertel hatte Lufthansa 0,39 EUR je Aktie erwirtschaftet. Lufthansa hat das vergangene Quartal mit einem Umsatz von insgesamt 10,32 Mrd. EUR abgeschlossen. Das kommt einer Umsatzsteigerung von 3,15 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel gleich, in dem 10,01 Mrd. EUR erwirtschaftet worden waren.

Am 30.10.2025 werden die Q3 2025-Kennzahlen voraussichtlich präsentiert. Die Q3 2026-Finanzergebnisse könnte Lufthansa möglicherweise am 03.11.2026 präsentieren.

Beim Gewinn 2025 gehen Experten vorab davon aus, dass Lufthansa ein EPS in Höhe von 1,11 EUR in den Büchern stehen haben wird.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Lufthansa-Aktie

MDAX-Wert Lufthansa-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Lufthansa von vor einem Jahr eingebracht

Boeing-Aktie im Plus: Cathay Pacific ordert weitere Boeing 777X

JPMorgan: Aktien von Lufthansa oder Nemetschek im DAX?