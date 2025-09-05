Lufthansa Aktie News: Lufthansa am Vormittag nahe Vortagesschluss

Blick auf Lufthansa-Kurs

Mit nur geringen Kursbewegungen zeigt sich am Montagvormittag die Aktie von Lufthansa. Die Lufthansa-Aktie kam im XETRA-Handel zuletzt kaum vom Fleck. Der Anteilsschein tendierte bei 7,55 EUR.

Die Lufthansa-Aktie bewegte sich um 09:06 Uhr kaum. Das Papier stand via XETRA bei 7,55 EUR. In der Spitze legte die Lufthansa-Aktie bis auf 7,61 EUR zu. Im Tief verlor die Lufthansa-Aktie bis auf 7,55 EUR. Zur Startglocke notierte der Anteilsschein bei 7,57 EUR. Im bisherigen Handelsverlauf wurden 86.281 Lufthansa-Aktien umgesetzt.

Mit einem Kursgewinn bis auf 8,39 EUR erreichte der Titel am 25.08.2025 ein 52-Wochen-Hoch. Der Abstand zum 52-Wochen-Hoch beträgt derzeit 11,01 Prozent. Den niedrigsten Stand seit 52 Wochen erreichte der Titel am 13.01.2025 bei 5,52 EUR. Der Abstand zum 52-Wochen-Tief beträgt derzeit 26,87 Prozent.

Im Jahr 2024 wurde eine Dividende in Höhe von 0,300 EUR an Lufthansa-Aktionäre ausgeschüttet. Im laufenden Jahr erwarten Experten 0,297 EUR. Experten geben im Durchschnitt ein Kursziel von 7,17 EUR für die Lufthansa-Aktie aus.

Lufthansa gewährte am 31.07.2025 Anlegern einen Blick in die Bilanz des am 30.06.2025 abgelaufenen Quartals. Das Ergebnis je Aktie für das vergangene Quartal wurde auf 0,84 EUR beziffert, während im Vorjahresquartal 0,39 EUR je Aktie in den Büchern standen. Auf der Umsatzseite wurde eine Steigerung um 3,15 Prozent gegenüber dem im Vorjahresviertel erwirtschafteten Umsatz in Höhe von 10,01 Mrd. EUR generiert. Dementsprechend wurde der jüngste Umsatz mit 10,32 Mrd. EUR ausgewiesen.

Die Vorlage der Q3 2025-Finanzergebnisse wird für den 30.10.2025 terminiert. In aktuellen Schätzungen terminieren Experten die Präsentation der Q3 2026-Bilanz auf den 03.11.2026.

Im Vorfeld schätzen Experten, dass Lufthansa einen Gewinn von 1,13 EUR je Aktie in der Bilanz 2025 stehen haben dürfte.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Lufthansa-Aktie

Piloten der Lufthansa stimmen bald über Streik ab

Lufthansa-Aktie verliert: Konzern platziert millionenschwere Wandelanleihe - Eurowings im Blick

MDAX-Wert Lufthansa-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Lufthansa-Investment von vor einem Jahr abgeworfen