Kurs der Lufthansa

Lufthansa Aktie News: Lufthansa am Nachmittag billiger

10.10.25 16:09 Uhr
Lufthansa Aktie News: Lufthansa am Nachmittag billiger

Zu den Verlustbringern des Tages zählt am Freitagnachmittag die Aktie von Lufthansa. Die Lufthansa-Aktie rutschte in der XETRA-Sitzung zuletzt um 0,3 Prozent auf 7,50 EUR ab.

Werte in diesem Artikel
Aktien
Lufthansa AG
7,47 EUR -0,07 EUR -0,90%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen

Die Lufthansa-Aktie notierte im XETRA-Handel um 15:51 Uhr mit Abschlägen von 0,3 Prozent bei 7,50 EUR. In der Spitze büßte die Lufthansa-Aktie bis auf 7,46 EUR ein. Den Handelstag beging das Papier bei 7,51 EUR. Von der Lufthansa-Aktie wurden im bisherigen Tagesverlauf 849.353 Stück gehandelt.

In den vergangenen 52 Wochen lag der Höchstwert des Papiers bei 8,39 EUR. Dieser Kurs wurde am 25.08.2025 erreicht. Der Abstand zum 52-Wochen-Hoch beträgt derzeit 11,75 Prozent. Am 13.01.2025 gab der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 5,52 EUR nach und fiel damit auf den tiefsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Mit einem Abschlag von mindestens 26,39 Prozent könnte die Lufthansa-Aktie ein neues 52-Wochen-Tief markieren.

Analysten geben ein durchschnittliches Kursziel von 7,17 EUR an.

Lufthansa ließ sich am 31.07.2025 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz wurde die Bilanz zum am 30.06.2025 beendeten Jahresviertel offengelegt. Für das jüngste Quartal wurde ein Gewinn je Aktie von 0,84 EUR ausgewiesen. Im Vorjahresviertel hatte das Unternehmen ein EPS von 0,39 EUR je Aktie generiert. Den Umsatz betreffend wurde ein Zuwachs von 3,15 Prozent gegenüber dem Vorjahresquartal erwirtschaftet. Zuletzt wurden 10,32 Mrd. EUR umgesetzt, gegenüber 10,01 Mrd. EUR im Vorjahreszeitraum.

Mit der Q3 2025-Bilanzvorlage von Lufthansa wird am 30.10.2025 gerechnet. Experten kalkulieren am 03.11.2026 mit der Veröffentlichung der Q3 2026-Bilanz von Lufthansa.

Die Experten-Prognosen für das EPS 2025 liegen bei durchschnittlich 1,11 EUR je Lufthansa-Aktie.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Lufthansa-Aktie

