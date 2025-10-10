Lufthansa Aktie News: Anleger greifen bei Lufthansa am Vormittag zu

Lufthansa im Fokus

Zu den Performance-Besten des Tages zählt am Freitagvormittag die Aktie von Lufthansa. Zuletzt wies die Lufthansa-Aktie Gewinne aus. In der XETRA-Sitzung ging es für das Papier um 0,2 Prozent auf 7,54 EUR nach oben.

Um 09:03 Uhr sprang die Lufthansa-Aktie im XETRA-Handel an und legte um 0,2 Prozent auf 7,54 EUR zu. Das bisherige Tageshoch markierte die Lufthansa-Aktie bei 7,55 EUR. Bei 7,51 EUR eröffnete der Anteilsschein. Im heutigen Handel wurden bisher 75.619 Lufthansa-Aktien umgesetzt.

Das 52-Wochen-Hoch erreichte der Anteilsschein am 25.08.2025 bei 8,39 EUR. Um das 52-Wochen-Hoch zu erreichen, müsste die Lufthansa-Aktie 11,25 Prozent zulegen. Der Titel erreichte das 52-Wochen-Tief von 5,52 EUR am 13.01.2025. Das 52-Wochen-Tief könnte die Lufthansa-Aktie mit einem Verlust von 26,72 Prozent wieder erreichen.

Analysten bewerten die Lufthansa-Aktie im Durchschnitt mit 7,17 EUR.

Die Bilanz zum am 30.06.2025 beendeten Jahresviertel veröffentlichte Lufthansa am 31.07.2025. Es wurde ein Ergebnis je Aktie in Höhe von 0,84 EUR präsentiert. Im Vorjahr hatten 0,39 EUR je Aktie in den Büchern gestanden. Auf der Umsatzseite kam es zu einem Plus von 3,15 Prozent im Vergleich zum Umsatz im Vorjahr. Jüngst wurde der Umsatz mit 10,32 Mrd. EUR ausgewiesen. Im Vorjahreszeitraum waren 10,01 Mrd. EUR in den Büchern gestanden.

Die Lufthansa-Bilanz für Q3 2025 wird am 30.10.2025 erwartet. In aktuellen Schätzungen terminieren Experten die Präsentation der Q3 2026-Bilanz auf den 03.11.2026.

Analysten-Prognosen zufolge dürfte sich das EPS 2025 auf 1,11 EUR je Aktie belaufen.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Lufthansa-Aktie

Lufthansa-Aktie freundlich: CEO zweifelt an Klimazielen der Luftfahrt - Gespräche statt Streik

MDAX-Papier Lufthansa-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Lufthansa-Investment von vor 3 Jahren abgeworfen

Fraport-Aktie fester: Terminal 3 öffnet am 22. April 2026