Lufthansa Aktie News: Lufthansa am Vormittag mit Aufschlag

11.08.25 09:24 Uhr
Lufthansa Aktie News: Lufthansa am Vormittag mit Aufschlag

Die Aktie von Lufthansa gehört am Montagvormittag zu den Performance-Besten des Tages. Zuletzt wies die Lufthansa-Aktie Gewinne aus. In der XETRA-Sitzung ging es für das Papier um 0,9 Prozent auf 8,11 EUR nach oben.

Werte in diesem Artikel
Aktien
Lufthansa AG
8,03 EUR -0,07 EUR -0,89%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen

Die Lufthansa-Aktie konnte um 09:06 Uhr im XETRA-Handel zulegen und verteuerte sich um 0,9 Prozent auf 8,11 EUR. Kurzfristig markierte die Lufthansa-Aktie bei 8,14 EUR ihr bisheriges Tageshoch. Zur Börseneröffnung tendierte der Titel bei 8,06 EUR. Die Anzahl der bisher gehandelten Lufthansa-Aktien beläuft sich auf 565.631 Stück.

Am 06.03.2025 erreichte der Anteilsschein mit 8,16 EUR ein 52-Wochen-Hoch. Damit befindet sich das 52-Wochen-Hoch 0,67 Prozent über dem aktuellen Kurs der Lufthansa-Aktie. Bei 5,46 EUR fiel das Papier am 14.08.2024 auf ein 52-Wochen-Tief. Gerechnet zum 52-Wochen-Tief hat die Lufthansa-Aktie derzeit noch 32,67 Prozent Luft nach unten.

Für Lufthansa-Aktionäre gab es im Jahr 2024 eine Dividende in Höhe von 0,300 EUR. Im kommenden Jahr dürften Schätzungen zufolge 0,294 EUR ausgeschüttet werden. Analysten bewerten die Lufthansa-Aktie im Durchschnitt mit 7,17 EUR.

Die Geschäftsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel stellte Lufthansa am 31.07.2025 vor. Das EPS wurde auf 0,84 EUR beziffert. Im Vorjahresviertel hatte Lufthansa 0,39 EUR je Aktie verdient. Das vergangene Quartal hat Lufthansa mit einem Umsatz von insgesamt 10,32 Mrd. EUR abgeschlossen. Demnach hat das Unternehmen den Umsatz im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 10,01 Mrd. EUR erwirtschaftet worden waren, um 3,15 Prozent gesteigert.

Lufthansa dürfte die Finanzergebnisse für Q3 2025 voraussichtlich am 30.10.2025 präsentieren. Die Vorlage der Q3 2026-Ergebnisse wird von Experten am 03.11.2026 erwartet.

Experten gehen davon aus, dass Lufthansa im Jahr 2025 1,12 EUR je Aktie Gewinn verbuchen wird.

Redaktion finanzen.net

Nachrichten zu Lufthansa AG

DatumMeistgelesen
Analysen zu Lufthansa AG

DatumRatingAnalyst
07.08.2025Lufthansa HoldDeutsche Bank AG
06.08.2025Lufthansa Market-PerformBernstein Research
04.08.2025Lufthansa Equal WeightBarclays Capital
04.08.2025Lufthansa Market-PerformBernstein Research
01.08.2025Lufthansa BuyUBS AG
DatumRatingAnalyst
01.08.2025Lufthansa BuyUBS AG
31.07.2025Lufthansa BuyUBS AG
07.07.2025Lufthansa BuyUBS AG
01.07.2025Lufthansa OutperformBernstein Research
17.06.2025Lufthansa BuyUBS AG
DatumRatingAnalyst
07.08.2025Lufthansa HoldDeutsche Bank AG
06.08.2025Lufthansa Market-PerformBernstein Research
04.08.2025Lufthansa Equal WeightBarclays Capital
04.08.2025Lufthansa Market-PerformBernstein Research
31.07.2025Lufthansa HaltenDZ BANK
DatumRatingAnalyst
01.08.2025Lufthansa UnderweightJP Morgan Chase & Co.
31.07.2025Lufthansa UnderweightJP Morgan Chase & Co.
14.07.2025Lufthansa UnderweightJP Morgan Chase & Co.
02.07.2025Lufthansa UnderweightBarclays Capital
25.06.2025Lufthansa UnderweightJP Morgan Chase & Co.

Um die Übersicht zu verbessern, haben Sie die Möglichkeit, die Analysen für Lufthansa AG nach folgenden Kriterien zu filtern.

Alle: Alle Empfehlungen

Buy: Kaufempfehlungen wie z.B. "kaufen" oder "buy"
Hold: Halten-Empfehlungen wie z.B. "halten" oder "neutral"
Sell: Verkaufsempfehlungn wie z.B. "verkaufen" oder "reduce"
mehr Analysen