Lufthansa Aktie News: Lufthansa am Vormittag mit Aufschlag

Die Aktie von Lufthansa gehört am Montagvormittag zu den Performance-Besten des Tages. Zuletzt wies die Lufthansa-Aktie Gewinne aus. In der XETRA-Sitzung ging es für das Papier um 0,9 Prozent auf 8,11 EUR nach oben.

Die Lufthansa-Aktie konnte um 09:06 Uhr im XETRA-Handel zulegen und verteuerte sich um 0,9 Prozent auf 8,11 EUR. Kurzfristig markierte die Lufthansa-Aktie bei 8,14 EUR ihr bisheriges Tageshoch. Zur Börseneröffnung tendierte der Titel bei 8,06 EUR. Die Anzahl der bisher gehandelten Lufthansa-Aktien beläuft sich auf 565.631 Stück.

Am 06.03.2025 erreichte der Anteilsschein mit 8,16 EUR ein 52-Wochen-Hoch. Damit befindet sich das 52-Wochen-Hoch 0,67 Prozent über dem aktuellen Kurs der Lufthansa-Aktie. Bei 5,46 EUR fiel das Papier am 14.08.2024 auf ein 52-Wochen-Tief. Gerechnet zum 52-Wochen-Tief hat die Lufthansa-Aktie derzeit noch 32,67 Prozent Luft nach unten.

Für Lufthansa-Aktionäre gab es im Jahr 2024 eine Dividende in Höhe von 0,300 EUR. Im kommenden Jahr dürften Schätzungen zufolge 0,294 EUR ausgeschüttet werden. Analysten bewerten die Lufthansa-Aktie im Durchschnitt mit 7,17 EUR.

Die Geschäftsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel stellte Lufthansa am 31.07.2025 vor. Das EPS wurde auf 0,84 EUR beziffert. Im Vorjahresviertel hatte Lufthansa 0,39 EUR je Aktie verdient. Das vergangene Quartal hat Lufthansa mit einem Umsatz von insgesamt 10,32 Mrd. EUR abgeschlossen. Demnach hat das Unternehmen den Umsatz im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 10,01 Mrd. EUR erwirtschaftet worden waren, um 3,15 Prozent gesteigert.

Lufthansa dürfte die Finanzergebnisse für Q3 2025 voraussichtlich am 30.10.2025 präsentieren. Die Vorlage der Q3 2026-Ergebnisse wird von Experten am 03.11.2026 erwartet.

Experten gehen davon aus, dass Lufthansa im Jahr 2025 1,12 EUR je Aktie Gewinn verbuchen wird.

