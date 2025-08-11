DAX23.955 -0,5%ESt505.314 -0,3%Top 10 Crypto16,40 ±0,0%Dow43.975 -0,5%Nas21.385 -0,3%Bitcoin102.048 -0,2%Euro1,1605 -0,1%Öl66,46 -0,4%Gold3.341 -0,1%
Lufthansa im Fokus

Lufthansa Aktie News: Investoren trennen sich am Mittag vermehrt von Lufthansa

12.08.25 12:05 Uhr
Lufthansa Aktie News: Investoren trennen sich am Mittag vermehrt von Lufthansa

Die Aktie von Lufthansa gehört am Dienstagmittag zu den Verlustbringern des Tages. Die Lufthansa-Aktie stand in der XETRA-Sitzung zuletzt 1,4 Prozent im Minus bei 7,94 EUR.

Werte in diesem Artikel
Aktien
Lufthansa AG
8,00 EUR 0,01 EUR 0,18%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen

Die Lufthansa-Aktie musste um 11:48 Uhr im XETRA-Handel abgeben und fiel um 1,4 Prozent auf 7,94 EUR. Das bisherige Tagestief markierte Lufthansa-Aktie bei 7,94 EUR. Zum Ertönen der Startglocke stand der Anteilsschein bei 8,00 EUR. Zuletzt wurden via XETRA 1.178.616 Lufthansa-Aktien umgesetzt.

Das 52-Wochen-Hoch erreichte der Anteilsschein am 06.03.2025 bei 8,16 EUR. Der Abstand zum 52-Wochen-Hoch beträgt derzeit 2,72 Prozent. Am 14.08.2024 sank der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Tief bei 5,46 EUR ab. Mit Abgaben von 31,29 Prozent wäre das 52-Wochen-Tief vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht.

Lufthansa-Aktionäre bezogen im Jahr 2024 über eine Dividende in Höhe von 0,300 EUR. Im laufenden Jahr dürfte sich die Dividendenausschüttung auf 0,294 EUR belaufen. Das durchschnittliche Kursziel liegt für die Lufthansa-Aktie bei 7,17 EUR.

Einen Blick in die Bücher des vergangenen Jahresviertel gewährte Lufthansa am 31.07.2025. Das EPS lag bei 0,84 EUR. Im letzten Jahr hatte Lufthansa einen Gewinn von 0,39 EUR je Aktie eingefahren. Auf der Umsatzseite wurde eine Steigerung um 3,15 Prozent gegenüber dem im Vorjahresviertel erwirtschafteten Umsatz in Höhe von 10,01 Mrd. EUR generiert. Dementsprechend wurde der jüngste Umsatz mit 10,32 Mrd. EUR ausgewiesen.

Für das laufende Jahresviertel Q3 2025 wird am 30.10.2025 mit der Vorlage der Ergebnisse gerechnet. Lufthansa dürfte die Q3 2026-Ergebnisse Experten zufolge am 03.11.2026 präsentieren.

Auf der Gewinnseite erwarten Experten für das Jahr 2025 1,12 EUR je Aktie in den Lufthansa-Büchern.

Redaktion finanzen.net

Bildquellen: Christopher Parypa / Shutterstock.com

Analysen zu Lufthansa AG

DatumRatingAnalyst
07.08.2025Lufthansa HoldDeutsche Bank AG
06.08.2025Lufthansa Market-PerformBernstein Research
04.08.2025Lufthansa Equal WeightBarclays Capital
04.08.2025Lufthansa Market-PerformBernstein Research
01.08.2025Lufthansa BuyUBS AG
