Lufthansa Aktie News: Lufthansa am Vormittag mit Abschlägen

Notierung im Fokus

Die Aktie von Lufthansa gehört am Dienstagvormittag zu den Verlustbringern des Tages. Zuletzt ging es für die Lufthansa-Aktie nach unten. Im XETRA-Handel fiel das Papier um 0,2 Prozent auf 8,04 EUR.

Die Lufthansa-Aktie wies um 09:06 Uhr Verluste aus. Im XETRA-Handel ging es für das Papier um 0,2 Prozent auf 8,04 EUR abwärts. Im Tief verlor die Lufthansa-Aktie bis auf 8,00 EUR. Bei 8,00 EUR eröffnete der Anteilsschein die Börsensitzung. Von der Lufthansa-Aktie wurden im bisherigen Tagesverlauf 340.973 Stück gehandelt.

Mit einem Kursgewinn bis auf 8,16 EUR erreichte der Titel am 06.03.2025 ein 52-Wochen-Hoch. Um das 52-Wochen-Hoch zu erreichen, müsste die Lufthansa-Aktie 1,44 Prozent zulegen. Bei 5,46 EUR erreichte der Anteilsschein am 14.08.2024 den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Das 52-Wochen-Tief liegt damit 32,15 Prozent unterhalb des aktuellen Kursniveaus.

Experten gehen davon aus, dass Lufthansa-Anleger im laufenden Jahr mit einer Dividende in Höhe von 0,294 EUR rechnen können. Im Vorjahr schüttete Lufthansa 0,300 EUR aus. Das durchschnittliche Kursziel liegt für die Lufthansa-Aktie bei 7,17 EUR.

Die Zahlen des am 30.06.2025 abgelaufenen Quartals präsentierte Lufthansa am 31.07.2025. Es wurde ein Gewinn je Aktie von 0,84 EUR ausgewiesen. Im Vorjahresquartal war ein Gewinn je Aktie von 0,39 EUR erwirtschaftet worden. Beim Umsatz wurden 10,32 Mrd. EUR gegenüber 10,01 Mrd. EUR im Vorjahreszeitraum ausgewiesen.

Das nächste Bilanzvorlage dürfte am 30.10.2025 erfolgen. In aktuellen Schätzungen terminieren Experten die Präsentation der Q3 2026-Bilanz auf den 03.11.2026.

In der Lufthansa-Bilanz dürfte laut Analysten 2025 1,12 EUR je Aktie an Gewinn ausgewiesen werden.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Lufthansa-Aktie

Lufthansa-Aktie etwas fester: Zusammenarbeit mit CEVA soll Flugbetrieb nachhaltiger machen

MDAX-Wert Lufthansa-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Lufthansa von vor einem Jahr eingebracht

Boeing-Aktie im Plus: Cathay Pacific ordert weitere Boeing 777X