Lufthansa Aktie News: Lufthansa am Vormittag mit positiven Vorzeichen

Zu den Gewinnern des Tages zählt am Montagvormittag die Aktie von Lufthansa. Die Lufthansa-Aktie stieg im XETRA-Handel. Zuletzt verteuerte sich das Papier um 1,1 Prozent auf 7,43 EUR.

Um 09:06 Uhr ging es für das Lufthansa-Papier aufwärts. Im XETRA-Handel verteuerte es sich um 1,1 Prozent auf 7,43 EUR. Die Lufthansa-Aktie legte bis auf 7,44 EUR an, der bisherige Tageshöchstkurs. Bei 7,38 EUR ging der Anteilsschein in den XETRA-Handel. Zuletzt wechselten via XETRA 84.391 Lufthansa-Aktien den Besitzer.

Das 52-Wochen-Hoch erklomm der Anteilsschein am 25.08.2025 bei 8,39 EUR. Der aktuelle Kurs der Lufthansa-Aktie ist somit 12,90 Prozent vom 52-Wochen-Hoch entfernt. Am 13.01.2025 gab der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 5,52 EUR nach und fiel damit auf den tiefsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Um auf das 52-Wochen-Tief zu fallen, müsste der Kurs der Lufthansa-Aktie 25,63 Prozent sinken.

Experten gaben als mittleres Kursziel 7,17 EUR an.

Die Bilanz zum am 30.06.2025 abgelaufenen Quartal legte Lufthansa am 31.07.2025 vor. Das EPS belief sich auf 0,84 EUR gegenüber 0,39 EUR je Aktie im Vorjahresquartal. Im abgelaufenen Quartal hat Lufthansa 10,32 Mrd. EUR umgesetzt. Das entspricht einer Steigerung um 3,15 Prozent gegenüber dem Vorjahreswert. Damals waren 10,01 Mrd. EUR erwirtschaftet worden.

Die Gewinn- und Umsatzzahlen für Q3 2025 dürfte Lufthansa am 30.10.2025 vorlegen. Am 03.11.2026 wird Lufthansa schätzungsweise die Ergebnisse für Q3 2026 präsentieren.

Die Experten-Prognosen für das EPS 2025 liegen bei durchschnittlich 1,11 EUR je Lufthansa-Aktie.

