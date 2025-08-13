Lufthansa Aktie News: Lufthansa tritt am Donnerstagvormittag auf der Stelle

Notierung im Blick

Mit nur geringen Kursbewegungen zeigt sich am Donnerstagvormittag die Aktie von Lufthansa. Die Lufthansa-Aktie wies zuletzt kaum Veränderungen aus. Im XETRA-Handel notierte das Papier bei 8,14 EUR.

Kaum Bewegung ließ sich um 09:06 Uhr bei der Lufthansa-Aktie ausmachen. Das Papier notierte via XETRA bei 8,14 EUR. Die Lufthansa-Aktie kletterte in der Spitze bis auf 8,17 EUR. Den tiefsten Stand des Tages markierte die Lufthansa-Aktie bisher bei 8,12 EUR. Bei 8,12 EUR eröffnete der Anteilsschein. Zuletzt wechselten 170.503 Lufthansa-Aktien den Besitzer.

Am 14.08.2025 steigerte sich der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 8,17 EUR und damit auf den höchsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Der derzeitige Kurs der Lufthansa-Aktie liegt somit 0,29 Prozent unter dem 52-Wochen-Hoch. Das 52-Wochen-Tief erreichte das Papier am 16.08.2024 (5,51 EUR). Der aktuelle Kurs der Lufthansa-Aktie ist somit 32,34 Prozent vom 52-Wochen-Tief entfernt.

Die Dividendenprognose für das laufende Jahr liegt bei 0,297 EUR. Im Vorjahr erhielten Lufthansa-Aktionäre 0,300 EUR je Wertpapier. Analysten bewerten die Lufthansa-Aktie im Durchschnitt mit 7,17 EUR.

Die Bilanz zum am 30.06.2025 beendeten Jahresviertel veröffentlichte Lufthansa am 31.07.2025. Das EPS belief sich auf 0,84 EUR gegenüber 0,39 EUR je Aktie im Vorjahresquartal. Lufthansa hat das vergangene Quartal mit einem Umsatz von insgesamt 10,32 Mrd. EUR abgeschlossen. Das kommt einer Umsatzsteigerung von 3,15 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel gleich, in dem 10,01 Mrd. EUR erwirtschaftet worden waren.

Die Lufthansa-Bilanz für Q3 2025 wird am 30.10.2025 erwartet. Mit den Gewinn- und Umsatzzahlen zum Q3 2026 rechnen Experten am 03.11.2026.

Der Gewinn 2025 dürfte sich laut Analystenschätzungen auf 1,13 EUR je Lufthansa-Aktie belaufen.

Redaktion finanzen.net

