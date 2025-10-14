Lufthansa Aktie News: Lufthansa am Dienstagmittag auf rotem Terrain

Lufthansa im Fokus

Die Aktie von Lufthansa gehört am Dienstagmittag zu den Verlustbringern des Tages. Der Lufthansa-Aktie ging im XETRA-Handel die Puste aus. Zuletzt verlor das Papier 0,5 Prozent auf 7,33 EUR.

Die Lufthansa-Aktie musste um 11:35 Uhr Verluste hinnehmen. Im XETRA-Handel ging es um 0,5 Prozent auf 7,33 EUR abwärts. Die größten Abgaben verzeichnete die Lufthansa-Aktie bis auf 7,23 EUR. Mit einem Wert von 7,32 EUR ging der Anteilsschein in den Handelstag. Zuletzt wechselten 868.489 Lufthansa-Aktien den Besitzer.

Am 25.08.2025 steigerte sich der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 8,39 EUR und damit auf den höchsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Gewinne von 14,34 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Hoch hieven. Am 13.01.2025 verringerte sich der Aktienkurs auf bis zu 5,52 EUR und markierte damit das derzeitige 52-Wochen-Tief. Damit befindet sich das 52-Wochen-Tief 24,68 Prozent unter dem aktuellen Kurs der Lufthansa-Aktie.

Im Jahr 2024 erhielten Lufthansa-Anleger einen Gewinnanteil in Höhe von 0,300 EUR. Die Dividenden-Schätzung für das laufende Jahr liegt bei 0,304 EUR. Das Kursziel der Analysten beläuft sich durchschnittlich auf 7,17 EUR.

Lufthansa ließ sich am 31.07.2025 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz wurde die Bilanz zum am 30.06.2025 beendeten Jahresviertel offengelegt. Der Gewinn je Aktie lag bei 0,84 EUR. Im Vorjahresquartal hatte das Unternehmen einen Gewinn von 0,39 EUR je Aktie vermeldet. Auf der Umsatzseite hat Lufthansa im vergangenen Quartal 10,32 Mrd. EUR verbucht. Das entspricht einer Umsatzsteigerung von 3,15 Prozent gegenüber dem Vorjahresergebnis. Damals hatte Lufthansa 10,01 Mrd. EUR umsetzen können.

Am 30.10.2025 dürfte die Q3 2025-Bilanz von Lufthansa veröffentlicht werden. Experten kalkulieren am 03.11.2026 mit der Veröffentlichung der Q3 2026-Bilanz von Lufthansa.

Für das Jahr 2025 gehen Analysten von einem Lufthansa-Gewinn in Höhe von 1,11 EUR je Aktie aus.

Redaktion finanzen.net

