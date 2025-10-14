Lufthansa Aktie News: Lufthansa am Dienstagvormittag mit Abschlägen

Aktie im Blick

Zu den Verlierern des Tages zählt am Dienstagvormittag die Aktie von Lufthansa. Zuletzt fiel die Lufthansa-Aktie. Im XETRA-Handel rutschte das Papier um 0,2 Prozent auf 7,36 EUR ab.

Die Lufthansa-Aktie stand in der XETRA-Sitzung um 09:06 Uhr 0,2 Prozent im Minus bei 7,36 EUR. Bei 7,31 EUR markierte die Lufthansa-Aktie ihr bisheriges Tagestief. Noch zum Handelsstart lag der Wert der Aktie bei 7,32 EUR. Zuletzt betrug der Umsatz im XETRA-Handel 90.332 Lufthansa-Aktien.

Am 25.08.2025 stieg der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Hoch bei 8,39 EUR an. Damit befindet sich das 52-Wochen-Hoch 13,91 Prozent über dem aktuellen Kurs der Lufthansa-Aktie. In den vergangenen 52 Wochen lag der Tiefstkurs des Papiers bei 5,52 EUR. Dieser Wert wurde am 13.01.2025 erreicht. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Tief 24,97 Prozent unter dem aktuellen Aktienkurs an.

Im Jahr 2024 erhielten Lufthansa-Anleger einen Gewinnanteil in Höhe von 0,300 EUR. Die Dividenden-Schätzung für das laufende Jahr liegt bei 0,304 EUR. Das durchschnittliche Kursziel geben Analysten bei 7,17 EUR je Lufthansa-Aktie an.

Die Zahlen des am 30.06.2025 abgelaufenen Quartals präsentierte Lufthansa am 31.07.2025. Das EPS wurde auf 0,84 EUR beziffert. Im Vorjahresviertel hatte Lufthansa 0,39 EUR je Aktie verdient. Der Umsatz wurde gegenüber dem Vorjahr um 3,15 Prozent gesteigert. Der Umsatz lag zuletzt bei 10,32 Mrd. EUR, während im Vorjahreszeitraum 10,01 Mrd. EUR ausgewiesen worden waren.

Die kommende Q3 2025-Kennzahlen werden voraussichtlich am 30.10.2025 veröffentlicht. Einen Blick in die Q3 2026-Bilanz können Lufthansa-Anleger Experten zufolge am 03.11.2026 werfen.

Den erwarteten Gewinn je Lufthansa-Aktie für das Jahr 2025 setzen Experten auf 1,11 EUR fest.

