Lufthansa Aktie News: Lufthansa am Nachmittag mit grünen Vorzeichen

Aktie im Fokus

Die Aktie von Lufthansa zählt am Freitagnachmittag zu den Gewinnern des Tages. Die Aktie notierte zuletzt mit Gewinnen. Im XETRA-Handel legte sie um 1,0 Prozent auf 8,34 EUR zu.

Das Papier von Lufthansa konnte um 15:52 Uhr klettern und stieg im XETRA-Handel um 1,0 Prozent auf 8,34 EUR. Den höchsten Stand des Tages erreichte die Lufthansa-Aktie bisher bei 8,35 EUR. Bei 8,30 EUR eröffnete der Anteilsschein. Zuletzt wurden via XETRA 2.138.218 Lufthansa-Aktien umgesetzt.

In den vergangenen 52 Wochen lag der Höchstwert des Papiers bei 8,35 EUR. Dieser Kurs wurde am 15.08.2025 erreicht. Um an das 52-Wochen-Hoch heran zu reichen, müsste das Papier 0,12 Prozent hinzugewinnen. Am 16.08.2024 sank das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Tief bei 5,51 EUR. Um auf das 52-Wochen-Tief zu fallen, müsste der Kurs der Lufthansa-Aktie 33,95 Prozent sinken.

Nach 0,300 EUR im Vorjahr, liegt die Dividenden-Schätzung für das laufende Jahr bei 0,297 EUR je Lufthansa-Aktie. Beim Kursziel liegen die Analysten-Schätzungen bei durchschnittlich 7,17 EUR.

Am 31.07.2025 hat Lufthansa die Kennzahlen zum am 30.06.2025 abgelaufenen Jahresviertel präsentiert. Für das jüngste Quartal wurde ein Gewinn je Aktie von 0,84 EUR ausgewiesen. Im Vorjahresviertel hatte das Unternehmen ein EPS von 0,39 EUR je Aktie generiert. Auf der Umsatzseite kam es zu einem Plus von 3,15 Prozent im Vergleich zum Umsatz im Vorjahr. Jüngst wurde der Umsatz mit 10,32 Mrd. EUR ausgewiesen. Im Vorjahreszeitraum waren 10,01 Mrd. EUR in den Büchern gestanden.

Am 30.10.2025 dürfte die Q3 2025-Bilanz von Lufthansa veröffentlicht werden. Die Vorlage der Q3 2026-Ergebnisse wird von Experten am 03.11.2026 erwartet.

Der Gewinn je Aktie dürfte sich Jahr 2025 auf 1,13 EUR belaufen, wie Analysten-Schätzungen ergeben.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Lufthansa-Aktie

Lufthansa-Aktie zieht an: Airline bringt historische Flugzeuge an den Hauptsitz

MDAX-Titel Lufthansa-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Lufthansa von vor 3 Jahren abgeworfen

Hot Stocks heute: DAX Aufsteiger: Gea, Scout24, Lufthansa oder Nemetschek - Übernahmekandidaten: Puma, Brenntag und Evotec