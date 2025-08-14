DAX24.497 +0,5%ESt505.463 +0,5%Top 10 Crypto16,72 -0,4%Dow44.911 ±-0,0%Nas21.711 ±-0,0%Bitcoin102.029 +0,3%Euro1,1678 +0,2%Öl66,30 -0,9%Gold3.341 +0,1%
Lufthansa Aktie News: Lufthansa am Freitagvormittag mit Aufschlag

15.08.25 09:26 Uhr
Lufthansa Aktie News: Lufthansa am Freitagvormittag mit Aufschlag

Zu den erfolgreicheren Aktien des Tages zählt am Freitagvormittag der Anteilsschein von Lufthansa. Im XETRA-Handel gewannen die Lufthansa-Papiere zuletzt 0,1 Prozent.

Werte in diesem Artikel

Aktien
Aktien
Lufthansa AG
8,34 EUR 0,11 EUR 1,31%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen

Die Lufthansa-Aktie notierte im XETRA-Handel um 09:06 Uhr in Grün und gewann 0,1 Prozent auf 8,27 EUR. Im Tageshoch stieg die Lufthansa-Aktie bis auf 8,33 EUR. Den Handelstag beging das Papier bei 8,30 EUR. Der Tagesumsatz der Lufthansa-Aktie belief sich zuletzt auf 307.438 Aktien.

Am 15.08.2025 stieg das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Hoch bei 8,33 EUR. Der Abstand zum 52-Wochen-Hoch beträgt derzeit 0,73 Prozent. Den niedrigsten Stand seit 52 Wochen erreichte der Titel am 16.08.2024 bei 5,51 EUR. Derzeit notiert die Lufthansa-Aktie damit 50,09 Prozent oberhalb des 52-Wochen-Tiefs.

Lufthansa-Anleger erhielten im Jahr 2024 eine Dividende von 0,300 EUR, Analysten gehen in diesem Jahr von 0,297 EUR aus. Beim durchschnittlichen Kursziel liegen die Prognosen der Analysten für die Lufthansa-Aktie bei 7,17 EUR.

Die Bilanz zum am 30.06.2025 abgelaufenen Quartal legte Lufthansa am 31.07.2025 vor. In Sachen EPS wurden 0,84 EUR je Aktie ausgewiesen. Im vergangenen Jahr hatte Lufthansa 0,39 EUR je Aktie eingenommen. Umsatzseitig wurden 10,32 Mrd. EUR vermeldet. Im Vorjahresviertel hatte Lufthansa 10,01 Mrd. EUR umgesetzt.

Das nächste Bilanzvorlage dürfte am 30.10.2025 erfolgen. Mit den Gewinn- und Umsatzzahlen zum Q3 2026 rechnen Experten am 03.11.2026.

In der Lufthansa-Bilanz dürfte laut Analysten 2025 1,13 EUR je Aktie an Gewinn ausgewiesen werden.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Lufthansa-Aktie

Bildquellen: Kvini / Shutterstock.com

Analysen zu Lufthansa AG

DatumRatingAnalyst
13.08.2025Lufthansa Market-PerformBernstein Research
07.08.2025Lufthansa HoldDeutsche Bank AG
06.08.2025Lufthansa Market-PerformBernstein Research
04.08.2025Lufthansa Equal WeightBarclays Capital
04.08.2025Lufthansa Market-PerformBernstein Research
