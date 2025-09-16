Lufthansa Aktie News: Lufthansa reagiert am Nachmittag positiv

DAX23.347 +0,1%ESt505.367 -0,1%Top 10 Crypto16,00 -1,8%Dow46.081 +0,7%Nas22.214 -0,5%Bitcoin97.818 -0,6%Euro1,1846 -0,1%Öl68,27 -0,3%Gold3.686 -0,1%
17.09.25 16:13 Uhr
Zu den Performance-Besten des Tages zählt am Mittwochnachmittag die Aktie von Lufthansa. Das Papier von Lufthansa legte zuletzt zu und stieg im XETRA-Handel um 0,7 Prozent auf 7,45 EUR.

Werte in diesem Artikel
Aktien
Lufthansa AG
7,47 EUR 0,09 EUR 1,27%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen

Im XETRA-Handel gewannen die Lufthansa-Papiere um 15:52 Uhr 0,7 Prozent. Die Lufthansa-Aktie zog in der Spitze bis auf 7,46 EUR an. Zum Ertönen der Startglocke stand der Anteilsschein bei 7,43 EUR. Der Tagesumsatz der Lufthansa-Aktie belief sich zuletzt auf 882.783 Aktien.

Am 25.08.2025 erreichte der Anteilsschein mit 8,39 EUR ein 52-Wochen-Hoch. Der Abstand zum 52-Wochen-Hoch beträgt derzeit 12,56 Prozent. Das 52-Wochen-Tief verzeichnete der Anteilsschein am 13.01.2025 bei 5,52 EUR. Das 52-Wochen-Tief liegt damit 25,85 Prozent unterhalb des aktuellen Kursniveaus.

Die Dividendenprognose für das laufende Jahr liegt bei 0,301 EUR. Im Vorjahr erhielten Lufthansa-Aktionäre 0,300 EUR je Wertpapier. Das durchschnittliche Kursziel liegt für die Lufthansa-Aktie bei 7,21 EUR.

Die Bilanz zum am 30.06.2025 beendeten Jahresviertel veröffentlichte Lufthansa am 31.07.2025. Das EPS wurde auf 0,84 EUR beziffert. Im Vorjahresviertel hatte Lufthansa 0,39 EUR je Aktie verdient. Der Umsatz lag bei 10,32 Mrd. EUR – das entspricht einem Zuwachs von 3,15 Prozent gegenüber dem Vorjahreszeitraum. Damals waren 10,01 Mrd. EUR erwirtschaftet worden.

Die kommende Q3 2025-Kennzahlen werden voraussichtlich am 30.10.2025 veröffentlicht. Einen Blick in die Q3 2026-Bilanz können Lufthansa-Anleger Experten zufolge am 03.11.2026 werfen.

Auf der Gewinnseite erwarten Experten für das Jahr 2025 1,12 EUR je Aktie in den Lufthansa-Büchern.

Redaktion finanzen.net

