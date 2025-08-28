DAX24.011 -0,1%ESt505.384 -0,2%Top 10 Crypto15,56 -2,1%Dow45.637 +0,2%Nas21.705 +0,5%Bitcoin94.398 -2,0%Euro1,1666 -0,1%Öl68,08 -0,3%Gold3.409 -0,3%
Heute im Fokus
Vor Inflationsdaten: DAX fällt zum Start unter 24.000-Punkte-Marke
UniCredit-Aktie kaum bewegt: Beteiligung an griechischer Alpha Bank erhöht
Schaeffler-Aktie gefragt: Citigroup sieht entstehenden "Champion"
So entwickelt sich Lufthansa

Lufthansa Aktie News: Lufthansa am Vormittag nahezu unverändert

29.08.25 09:25 Uhr
Lufthansa Aktie News: Lufthansa am Vormittag nahezu unverändert

Die Aktie von Lufthansa zeigt am Freitagvormittag wenig Änderung. Die Lufthansa-Aktie notierte im XETRA-Handel zuletzt bei 7,97 EUR und damit auf dem Niveau des Vortages.

Die Lufthansa-Aktie bewegte sich um 09:05 Uhr kaum. Das Papier stand via XETRA bei 7,97 EUR. Das bisherige Tageshoch markierte die Lufthansa-Aktie bei 7,98 EUR. In der Spitze fiel die Lufthansa-Aktie bis auf 7,96 EUR. Bei 7,97 EUR eröffnete der Anteilsschein die Börsensitzung. Von der Lufthansa-Aktie wurden im bisherigen Tagesverlauf 47.688 Stück gehandelt.

Am 25.08.2025 stieg das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Hoch bei 8,39 EUR. Mit einem Zuwachs von mindestens 5,17 Prozent könnte die Lufthansa-Aktie ein neues 52-Wochen-Hoch markieren. Bei einem Wert von 5,52 EUR erreichte der Anteilsschein den tiefsten Stand seit 52 Wochen (13.01.2025). Der derzeitige Kurs der Lufthansa-Aktie liegt somit 44,35 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

Die Dividendenprognose für das laufende Jahr liegt bei 0,297 EUR. Im Vorjahr erhielten Lufthansa-Aktionäre 0,300 EUR je Wertpapier. Das durchschnittliche Kursziel geben Analysten bei 7,17 EUR je Lufthansa-Aktie an.

Die Bilanz zum am 30.06.2025 beendeten Jahresviertel veröffentlichte Lufthansa am 31.07.2025. Im abgelaufenen Quartal wurde ein Ergebnis je Aktie von 0,84 EUR eingefahren. Im Vorjahresviertels waren 0,39 EUR je Aktie erzielt worden. Im abgelaufenen Quartal hat Lufthansa 10,32 Mrd. EUR umgesetzt. Das entspricht einer Steigerung um 3,15 Prozent gegenüber dem Vorjahreswert. Damals waren 10,01 Mrd. EUR erwirtschaftet worden.

Für das laufende Jahresviertel Q3 2025 wird am 30.10.2025 mit der Vorlage der Ergebnisse gerechnet. Schätzungsweise am 03.11.2026 dürfte Lufthansa die Q3 2026-Finanzergebnisse präsentieren.

Die Experten-Prognosen für das EPS 2025 liegen bei durchschnittlich 1,13 EUR je Lufthansa-Aktie.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Lufthansa-Aktie

