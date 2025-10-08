DAX24.543 +0,7%Est505.631 +0,3%MSCI World4.332 ±0,0%Top 10 Crypto17,01 -0,4%Nas22.788 -0,7%Bitcoin105.731 +1,4%Euro1,1633 -0,2%Öl66,09 +0,6%Gold4.035 +1,3%
Lufthansa im Fokus

Lufthansa Aktie News: Lufthansa am Mittag im Aufwind

08.10.25 12:08 Uhr
Lufthansa Aktie News: Lufthansa am Mittag im Aufwind

Die Aktie von Lufthansa zählt am Mittwochmittag zu den bestplatzierten des Tages. Zuletzt ging es für das Lufthansa-Papier aufwärts. Im XETRA-Handel verteuerte es sich um 1,0 Prozent auf 7,44 EUR.

Lufthansa AG
Die Aktionäre schickten das Papier von Lufthansa nach oben. Im XETRA-Handel gewann die Aktie um 11:48 Uhr 1,0 Prozent auf 7,44 EUR. Den Tageshöchststand markierte die Lufthansa-Aktie bei 7,45 EUR. Bei 7,32 EUR eröffnete der Anteilsschein. Im heutigen Handel wurden bisher 1.066.111 Lufthansa-Aktien umgesetzt.

Bei 8,39 EUR erreichte der Titel am 25.08.2025 das derzeitige 52-Wochen-Hoch. Gerechnet zum 52-Wochen-Hoch hat die Lufthansa-Aktie derzeit noch 12,78 Prozent Luft nach oben. Kursverluste drückten das Papier am 13.01.2025 auf bis zu 5,52 EUR und somit auf den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Abschläge von 25,71 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Tief drücken.

Zuletzt erhielten Lufthansa-Aktionäre im Jahr 2024 eine Dividende in Höhe von 0,300 EUR. Für das laufende Jahr gehen Analysten von einer Dividende in Höhe von 0,304 EUR aus. Das durchschnittliche Kursziel liegt für die Lufthansa-Aktie bei 7,17 EUR.

Am 31.07.2025 hat Lufthansa die Kennzahlen zum am 30.06.2025 abgelaufenen Jahresviertel präsentiert. Lufthansa hat im jüngsten Jahresviertel einen Gewinn von 0,84 EUR je Aktie erwirtschaftet. Im Vorjahresviertel waren es 0,39 EUR je Aktie gewesen. Der Umsatz lag bei 10,32 Mrd. EUR – das entspricht einem Zuwachs von 3,15 Prozent gegenüber dem Vorjahreszeitraum. Damals waren 10,01 Mrd. EUR erwirtschaftet worden.

Die Lufthansa-Bilanz für Q3 2025 wird am 30.10.2025 erwartet. Experten erwarten die Q3 2026-Kennzahlen am 03.11.2026.

Von Analysten wird erwartet, dass Lufthansa im Jahr 2025 1,11 EUR Gewinn je Aktie ausweisen wird.

Redaktion finanzen.net

