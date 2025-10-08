Lufthansa Aktie News: Lufthansa am Nachmittag fester

So entwickelt sich Lufthansa

Zu den Performance-Besten des Tages zählt am Mittwochnachmittag die Aktie von Lufthansa. Die Aktie legte zuletzt in der XETRA-Sitzung 0,1 Prozent auf 7,37 EUR zu.

Um 15:52 Uhr wies die Lufthansa-Aktie Gewinne aus. In der XETRA-Sitzung ging es für das Papier um 0,1 Prozent auf 7,37 EUR nach oben. In der Spitze legte die Lufthansa-Aktie bis auf 7,48 EUR zu. Zum Ertönen der Startglocke stand der Anteilsschein bei 7,32 EUR. Bisher wurden via XETRA 1.895.240 Lufthansa-Aktien gekauft oder verkauft.

Am 25.08.2025 steigerte sich der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 8,39 EUR und damit auf den höchsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Gerechnet zum 52-Wochen-Hoch hat die Lufthansa-Aktie derzeit noch 13,79 Prozent Luft nach oben. Der Kurs des Titels nahm in den vergangenen 52 Wochen bis auf ein Tief bei 5,52 EUR ab. Damit befindet sich das 52-Wochen-Tief 25,05 Prozent unter dem aktuellen Kurs der Lufthansa-Aktie.

Im Jahr 2024 wurde eine Dividende in Höhe von 0,300 EUR an Lufthansa-Aktionäre ausgeschüttet. Im laufenden Jahr erwarten Experten 0,304 EUR. Beim durchschnittlichen Kursziel liegen die Prognosen der Analysten für die Lufthansa-Aktie bei 7,17 EUR.

Die Zahlen des am 30.06.2025 abgelaufenen Quartals präsentierte Lufthansa am 31.07.2025. Es stand ein EPS von 0,84 EUR je Aktie in den Büchern. Ein Jahr zuvor hatte bei Lufthansa noch ein Gewinn pro Aktie von 0,39 EUR in den Büchern gestanden. Auf der Umsatzseite hat Lufthansa im vergangenen Quartal 10,32 Mrd. EUR verbucht. Das entspricht einer Umsatzsteigerung von 3,15 Prozent gegenüber dem Vorjahresergebnis. Damals hatte Lufthansa 10,01 Mrd. EUR umsetzen können.

Die Gewinn- und Umsatzzahlen für Q3 2025 dürfte Lufthansa am 30.10.2025 vorlegen. Experten terminieren die Vorlage der Q3 2026-Bilanz auf den 03.11.2026.

In der Lufthansa-Bilanz dürfte laut Analysten 2025 1,11 EUR je Aktie an Gewinn ausgewiesen werden.

