LUS-DAX aktuell: LUS-DAX beginnt Handel in der Verlustzone
Der LUS-DAX setzt heute nach Vortagesgewinnen zur Korrektur an.
Werte in diesem Artikel
Am Freitag gibt der LUS-DAX um 09:25 Uhr via XETRA um 0,21 Prozent auf 24.157,00 Punkte nach.
Das Börsenbarometer erreichte sein Tageshoch am Freitag bei 24.256,00 Einheiten, während der Index den niedrigsten Stand bei 24.117,50 Punkten verzeichnete.
So bewegt sich der LUS-DAX im Jahresverlauf
Seit Beginn der Woche stieg der LUS-DAX bereits um Prozent. Noch vor einem Monat, am 08.07.2025, erreichte der LUS-DAX einen Stand von 24.237,00 Punkten. Der LUS-DAX notierte noch vor drei Monaten, am 08.05.2025, bei 23.386,00 Punkten. Noch vor einem Jahr, am 08.08.2024, erreichte der LUS-DAX einen Stand von 17.737,00 Punkten.
Der Index gewann auf Jahressicht 2025 bereits um 21,00 Prozent. Das LUS-DAX-Jahreshoch beträgt derzeit 24.645,00 Punkte. Das Jahrestief befindet sich hingegen bei 18.821,00 Zählern.
Tops und Flops aktuell
Zu den stärksten Einzelwerten im LUS-DAX zählen derzeit Rheinmetall (+ 1,77 Prozent auf 1.670,00 EUR), Fresenius SE (+ 1,51 Prozent auf 42,92 EUR), Merck (+ 1,39) Prozent auf 106,05 EUR), QIAGEN (+ 1,36 Prozent auf 41,66 EUR) und Porsche Automobil vz (+ 1,33 Prozent auf 35,68 EUR). Auf der Verliererseite im LUS-DAX stehen derweil Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft (-7,37 Prozent auf 563,00 EUR), Hannover Rück (-2,60 Prozent auf 269,80 EUR), Allianz (-1,36 Prozent auf 361,90 EUR), SAP SE (-0,96 Prozent auf 252,30 EUR) und Heidelberg Materials (-0,53 Prozent auf 206,90 EUR).
Die teuersten Konzerne im LUS-DAX
Die Deutsche Bank-Aktie weist derzeit das höchste Handelsvolumen im LUS-DAX auf. 565.339 Aktien wurden zuletzt via XETRA gehandelt. Mit 289,811 Mrd. Euro weist die SAP SE-Aktie im LUS-DAX derzeit die größte Marktkapitalisierung auf.
LUS-DAX-Fundamentalkennzahlen
2025 weist die Porsche Automobil vz-Aktie laut FactSet-Schätzung mit 3,89 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im LUS-DAX auf. Im Index weist die Porsche Automobil vz-Aktie mit 6,06 Prozent 2025 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich die höchste Dividendenrendite auf.
Redaktion finanzen.net
Ausgewählte Hebelprodukte auf Allianz
Mit Knock-outs können spekulative Anleger überproportional an Kursbewegungen partizipieren. Wählen Sie einfach den gewünschten Hebel und wir zeigen Ihnen passende Open-End Produkte auf Allianz
Der Hebel muss zwischen 2 und 20 liegen
|Name
|Hebel
|KO
|Emittent
|Name
|Hebel
|KO
|Emittent
Weitere Allianz News
Bildquellen: ImageFlow / Shutterstock.com
Nachrichten zu Rheinmetall AG
Analysen zu Rheinmetall AG
|Datum
|Rating
|Analyst
|09:11
|Rheinmetall Buy
|UBS AG
|07.08.2025
|Rheinmetall Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|07.08.2025
|Rheinmetall Buy
|UBS AG
|07.08.2025
|Rheinmetall Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|07.08.2025
|Rheinmetall Buy
|Jefferies & Company Inc.
|Datum
|Rating
|Analyst
|09:11
|Rheinmetall Buy
|UBS AG
|07.08.2025
|Rheinmetall Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|07.08.2025
|Rheinmetall Buy
|UBS AG
|07.08.2025
|Rheinmetall Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|07.08.2025
|Rheinmetall Buy
|Jefferies & Company Inc.
|Datum
|Rating
|Analyst
|17.06.2025
|Rheinmetall Hold
|Warburg Research
|09.05.2025
|Rheinmetall Hold
|Warburg Research
|29.04.2025
|Rheinmetall Hold
|Warburg Research
|26.03.2025
|Rheinmetall Hold
|Warburg Research
|04.03.2025
|Rheinmetall Hold
|Warburg Research
|Datum
|Rating
|Analyst
|14.06.2019
|Rheinmetall Reduce
|Oddo BHF
|25.01.2017
|Rheinmetall Sell
|Deutsche Bank AG
|06.11.2015
|Rheinmetall Sell
|S&P Capital IQ
|12.08.2015
|Rheinmetall Sell
|S&P Capital IQ
|01.06.2015
|Rheinmetall verkaufen
|Credit Suisse Group
Um die Übersicht zu verbessern, haben Sie die Möglichkeit, die Analysen für Rheinmetall AG nach folgenden Kriterien zu filtern.
Alle: Alle Empfehlungen