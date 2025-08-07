LUS-DAX aktuell: LUS-DAX beginnt Handel in der Verlustzone

Index im Fokus

Der LUS-DAX setzt heute nach Vortagesgewinnen zur Korrektur an.

Am Freitag gibt der LUS-DAX um 09:25 Uhr via XETRA um 0,21 Prozent auf 24.157,00 Punkte nach.

Das Börsenbarometer erreichte sein Tageshoch am Freitag bei 24.256,00 Einheiten, während der Index den niedrigsten Stand bei 24.117,50 Punkten verzeichnete.

So bewegt sich der LUS-DAX im Jahresverlauf

Seit Beginn der Woche stieg der LUS-DAX bereits um Prozent. Noch vor einem Monat, am 08.07.2025, erreichte der LUS-DAX einen Stand von 24.237,00 Punkten. Der LUS-DAX notierte noch vor drei Monaten, am 08.05.2025, bei 23.386,00 Punkten. Noch vor einem Jahr, am 08.08.2024, erreichte der LUS-DAX einen Stand von 17.737,00 Punkten.

Der Index gewann auf Jahressicht 2025 bereits um 21,00 Prozent. Das LUS-DAX-Jahreshoch beträgt derzeit 24.645,00 Punkte. Das Jahrestief befindet sich hingegen bei 18.821,00 Zählern.

Tops und Flops aktuell

Zu den stärksten Einzelwerten im LUS-DAX zählen derzeit Rheinmetall (+ 1,77 Prozent auf 1.670,00 EUR), Fresenius SE (+ 1,51 Prozent auf 42,92 EUR), Merck (+ 1,39) Prozent auf 106,05 EUR), QIAGEN (+ 1,36 Prozent auf 41,66 EUR) und Porsche Automobil vz (+ 1,33 Prozent auf 35,68 EUR). Auf der Verliererseite im LUS-DAX stehen derweil Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft (-7,37 Prozent auf 563,00 EUR), Hannover Rück (-2,60 Prozent auf 269,80 EUR), Allianz (-1,36 Prozent auf 361,90 EUR), SAP SE (-0,96 Prozent auf 252,30 EUR) und Heidelberg Materials (-0,53 Prozent auf 206,90 EUR).

Die teuersten Konzerne im LUS-DAX

Die Deutsche Bank-Aktie weist derzeit das höchste Handelsvolumen im LUS-DAX auf. 565.339 Aktien wurden zuletzt via XETRA gehandelt. Mit 289,811 Mrd. Euro weist die SAP SE-Aktie im LUS-DAX derzeit die größte Marktkapitalisierung auf.

LUS-DAX-Fundamentalkennzahlen

2025 weist die Porsche Automobil vz-Aktie laut FactSet-Schätzung mit 3,89 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im LUS-DAX auf. Im Index weist die Porsche Automobil vz-Aktie mit 6,06 Prozent 2025 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich die höchste Dividendenrendite auf.

Redaktion finanzen.net