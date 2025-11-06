DAX24.050 +0,4%Est505.669 +0,2%MSCI World4.343 -0,1%Top 10 Crypto13,95 +0,1%Nas23.500 +0,7%Bitcoin89.854 -0,6%Euro1,1512 +0,2%Öl63,76 +0,3%Gold4.008 +0,7%
MÄRKTE ASIEN/Fest mit US-Vorgaben - US-Verfassungsgericht im Blick

06.11.25 06:51 Uhr
Werte in diesem Artikel
Aktien
Kioxia Holdings Corporation Registered Shs
64,00 EUR 3,50 EUR 5,79%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen
SoftBank Corp.
132,44 EUR -2,44 EUR -1,81%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen
Suzuki Motor Corp.
12,10 EUR -0,24 EUR -1,94%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen

DOW JONES--Kräftig nach oben geht es mit den Kursen an den asiatischen Börsen am Donnerstag im Verlauf. Vorgaben von Wall Street stützen. Dort setzte sich nach besseren ADP-Arbeitsmarktdaten sowie einer positiven ISM-Lesung für das nicht-verarbeitende Gewerbe eine optimistische Stimmung durch und verdrängte die jüngsten Sorgen um eine KI-Blase, die in den vergangenen Tagen Technologieaktien schwer belastet hatte. Der Nasdaq-Composite legte um 0,6 Prozent zu.

Stützend im asiatischen Handel dürfte auch die Anhörung vor dem US-Verfassungsgericht wegen der Zollpolitik von US-Präsident Donald Trump wirken. Das Gericht soll untersuchen, ob die mit Verweis auf die Nationale Sicherheit (International Emergency Economic Powers Act (IEEPA)) erlassenen Gesetze verfassungskonform sind. Unterrangige Gerichte haben die Zollgesetze für rechtswidrig erklärt, die Urteile bis zur Klärung durch das US-Verfassungsgericht allerdings ausgesetzt. Für eine Entscheidung dürfte sich das Gericht zwar Zeit nehmen, erste Äußerungen beteiligter Richter deuten aber auf eine skeptische Einschätzung der Zölle hin.

Der Nikkei steigt um 1,5 Prozent. Nicht überraschend führen Werte aus dem Chipsektor die Gewinnerliste an. Kioxia Holdings legen um 8 Prozent zu und SoftBank notieren 0,6 Prozent höher. Der Dollar wertet zum Yen leicht ab. Suzuki Motor sinken nach Geschäftsausweis um 2,6 Prozent. Anleger beobachten aufmerksam die Unternehmenszahlen sowie jegliche Fortschritte bei den wirtschaftlichen Maßnahmen von Premierministerin Sanae Takaichi.

In Hongkong geht es mit den Kursen um 1,7 Prozent nach oben. Hier steht das Börsendebüt von Ningbo Joyson Electronic im Fokus. Die Aktie ging im frühen Geschäft bei 20,90 Hongkong-Dollar um und damit unter dem Platzierungspreis von 22. Das Unternehmen möchte die Mittel aus dem IPO von 3,41 Milliarden Hongkong-Dollar für Forschung und Entwicklung sowie die Expansion der Geschäftstätigkeiten verwenden.

Die Börse Sydney zeigt sich mit Aufschlägen von 0,2 Prozent kaum bewegt. Die monatliche Handelsbilanz Australiens profitiert weiterhin von den stark steigenden Goldpreisen. Der Überschuss für September ist mit 3,9 Milliarden Australischen Dollar höher als erwartet ausgefallen und lag damit deutlich über dem Überschuss von 1,1 Milliarden im August. Der Wert der Warenexporte ist im September im Monatsvergleich um 7,9 Prozent gestiegen und hat damit den starken Rückgang vom August wettgemacht.

===

INDEX zuletzt +/- % % YTD Ende

S&P/ASX 200 (Sydney) 8.823,70 +0,2% +8,0% 06:00

Nikkei-225 (Tokio) 50.974,06 +1,5% +29,1% 07:00

Kospi (Seoul) 4.054,48 +1,3% +69,0% 07:30

Shanghai-Comp. 4.006,67 +0,9% +18,2% 08:00

Hang-Seng (Hongk.) 26.376,71 +1,7% +29,5% 09:00

DEVISEN zuletzt +/- % 00:00 Mi, 09:09 % YTD

EUR/USD 1,1507 0,1 1,1493 1,1494 +10,9%

EUR/JPY 177,07 -0,0 177,08 176,57 +8,3%

EUR/GBP 0,8809 0,0 0,8806 0,8813 +6,5%

GBP/USD 1,3062 0,1 1,3051 1,3042 +4,1%

USD/JPY 153,89 -0,1 154,08 153,63 -2,3%

USD/KRW 1.447,13 0,4 1.440,74 1.445,73 -2,3%

USD/CNY 7,0882 -0,0 7,0898 7,0901 -1,6%

USD/CNH 7,1286 -0,0 7,1303 7,1297 -2,7%

USD/HKD 7,7746 0,0 7,7746 7,7739 +0,1%

AUD/USD 0,6514 0,1 0,6505 0,6494 +4,9%

NZD/USD 0,5666 0,1 0,5662 0,5657 +0,8%

BTC/USD 103.478,75 -0,2 103.700,25 101.720,30 +6,8%

ROHÖL zuletzt VT-Schluss +/- % +/- USD % YTD

WTI/Nymex 59,77 59,60 +0,3% +0,17 -15,7%

METALLE zuletzt Vortag +/- % +/- USD % YTD

Gold 3.988,84 3.979,35 +0,2% +9,49 +49,8%

Silber 48,28 48,025 +0,5% +0,25 +63,2%

Platin 1.356,59 1.365,63 -0,7% -9,04 +53,2%

Kupfer 5,01 4,99 +0,6% +0,03 +22,0%

YTD bezogen auf Schlusskurs des Vortags

(Angaben ohne Gewähr)

===

Kontakt zum Autor: maerkte.de@dowjones.com

DJG/mpt/flf

(END) Dow Jones Newswires

November 06, 2025 00:51 ET (05:51 GMT)

