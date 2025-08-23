DAX24.319 -0,2%ESt505.464 -0,4%Top 10 Crypto15,83 -4,1%Dow45.632 +1,9%Nas21.497 +1,9%Bitcoin95.279 -1,6%Euro1,1698 -0,2%Öl68,14 +0,5%Gold3.365 -0,2%
MÄRKTE USA/Aktien etwas leichter erwartet - Zinseuphorie ebbt ab

25.08.25 14:46 Uhr
Werte in diesem Artikel
Aktien
Comcast Corp. (Class A)
29,01 EUR 0,04 EUR 0,14%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen
JDE Peet's B.V.
31,10 EUR 4,40 EUR 16,48%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen
Keurig Dr Pepper Inc
27,62 EUR -2,28 EUR -7,63%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen
NVIDIA Corp.
151,84 EUR 0,08 EUR 0,05%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen
Walt Disney
101,14 EUR 1,04 EUR 1,04%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen

Von Steffen Gosenheimer

DOW JONES--Nach dem großen Schluck aus der Pulle zum Wochenschluss sieht es zum Start am Montag an der Wall Street nach kleinen Kursverlusten aus. Manche Akteure dürften zu Gewinnmitnahmen neigen, nachdem die Indizes in Reaktion auf das Zinssenkungssignal von US-Notenbankchef Jerome Powell kräftig gestiegen waren. Dabei markierte der Dow-Jones-Index sogar ein Rekordhoch. Powell hatte zwar Risiken für den Arbeitsmarkt betont, er gab zugleich aber keine Entwarnung bei den preistreibenden Effekten der Trumpschen Zollpolitik.

Entsprechend gibt es Stimmen, die von einer überzogen positiven Reaktion an den Märkten sprechen. "Es gibt immer noch ein ziemlich hohes Maß an Unsicherheit, und wie Powell erwähnte, ist der Zinspfad nicht zwangsläufig auf einem vorgegebenen Weg", sagt Matthew Pallai, CIO von Nomura Capital Management. Der Markt preise einen deutlichen Lockerungszyklus ein, das passe aber nicht zum Grad der Unsicherheit, auch wenn Powell eine Zinssenkung im September klar auf dem Tisch gelassen habe. Am Zinsterminmarkt wird aktuell eine Zinssenkung nur noch mit rund 83 Prozent eingepreist, im Hoch waren es am Freitag etwa 92 Prozent gewesen.

Konjunkturseitig stehen nach dem Handelsstart die Neubauverkäufe im Juli auf dem Kalender. Sie dürften den Markt aber kaum bewegen.

Am Anleihemarkt zieht die Zehnjahresrendite um 3 Basispunkte an auf 4,29 Prozent. Sie war nach dem Powell-Auftritt um 7 Basispunkte auf 4,26 Prozent gefallen. Der Dollar kann sich leicht berappeln, bleibt mit 1,1695 je Euro aber im Bereich eines Vierwochentiefs. Die Ölpreise steigen leicht. Sie werden tendenziell gestützt von der Zinssenkungserwartung und dem nachlassenden Optimismus bezüglich eines Friedensabkommens zwischen Russland und der Ukraine. Beim Gold tut sich wenig.

Bei den Einzelwerten sorgt das 18 Milliarden Dollar schwere Gebot von Keurig Dr Pepper für die niederländische JDE Peet's für Gesprächsstoff. Dieses stellt den Auftakt zur Ausgliederung der Kaffeemarken dar. Vorbörslich verlieren Keurig Dr. Pepper an der Nasdaq rund 5 Prozent an Wert, während JDE Peet's in Amsterdam um 17 Prozent nach oben schießen.

Knapp behauptet liegen Comcast und Walt Disney im Markt. US-Präsident Donald Trump beschimpfte NBC (im Besitz von Comcast) und ABC (im Besitz von Disney) als "zwei der schlimmsten und parteiischsten Sender in der Geschichte" und fügte hinzu, er werde die Federal Communications Commission (FCC) beim Entzug der Lizenzen für ihre Fernsehsender unterstützen.

Im Blick haben die Börsianer in dieser Woche das KI-Flaggschiff Nvidia, das am Mittwoch Quartalszahlen präsentiert - umso mehr, nachdem zuletzt vermehrt kritische Stimmen laut geworden waren, was die Profitabilität von KI-Investitionen betrifft. Nvidia bewegen sich vorbörslich kaum.

===

DEVISEN zuletzt +/- % 0:00 Fr, 17:30 % YTD

EUR/USD 1,1697 -0,2% 1,1723 1,1728 +13,2%

EUR/JPY 172,45 +0,2% 172,19 171,95 +5,7%

EUR/CHF 0,9387 -0,1% 0,9397 0,9389 +0,1%

EUR/GBP 0,8664 -0,1% 0,8672 0,8662 +4,8%

USD/JPY 147,44 +0,4% 146,88 146,62 -6,7%

GBP/USD 1,3501 -0,1% 1,3518 1,3540 +8,0%

USD/CNY 7,1118 -0,2% 7,1256 7,1221 -1,2%

USD/CNH 7,1581 -0,2% 7,1715 7,1675 -2,2%

AUS/USD 0,6492 -0,0% 0,6493 0,6497 +4,9%

Bitcoin/USD 111.453,00 -1,4% 112.994,70 116.872,60 +19,6%

ROHÖL zuletzt VT-Settlem. +/- % +/- USD % YTD

WTI/Nymex 64,03 63,66 +0,6% 0,37 -10,7%

Brent/ICE 68,06 67,73 +0,5% 0,33 -9,4%

METALLE zuletzt Vortag +/- % +/- USD % YTD

Gold 3.366,60 3.372,11 -0,2% -5,51 +28,5%

Silber 38,64 38,91 -0,7% -0,27 +34,7%

Platin 1.151,38 1.161,93 -0,9% -10,55 +32,7%

Kupfer 4,49 4,46 +0,7% 0,03 +9,3%

YTD bezogen auf Schlussstand des Vortags

(Angaben ohne Gewähr)

===

Kontakt zum Autor: maerkte.de@dowjones.com

DJG/DJN/gos/flf

(END) Dow Jones Newswires

August 25, 2025 08:46 ET (12:46 GMT)

