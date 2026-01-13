DAX25.293 -0,5%Est506.016 -0,2%MSCI World4.343 -0,1%Top 10 Crypto13,08 +1,8%Nas23.370 -1,4%Bitcoin82.762 +1,2%Euro1,1655 +0,1%Öl66,12 +1,0%Gold4.615 +0,6%
MÄRKTE USA/Wall Street vor Zollentscheidung im Minus gesehen

14.01.26 15:01 Uhr
Werte in diesem Artikel
Aktien
Bank of America Corp.
45,00 EUR -1,99 EUR -4,22%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen
Citigroup Inc.
97,00 EUR -2,04 EUR -2,06%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen
Fortinet Inc
66,47 EUR -0,25 EUR -0,37%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen
Netflix Inc.
76,60 EUR -0,70 EUR -0,91%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen
NVIDIA Corp.
156,22 EUR -3,18 EUR -1,99%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen
Wells Fargo & Co.
77,07 EUR -2,78 EUR -3,48%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen

DOW JONES--Der Wall Street steht ein ereignisreicher Tag bevor. Im Vorfeld wichtiger Schlagzeilen scheint kein Kaufinteresse zu bestehen, der Aktienterminmarkt lässt auf einen leichteren Handelsbeginn am Kassamarkt schließen. Neben den viel beachteten Einzelhandelsumsätzen, die im November stärker als veranschlagt gesteigert wurden, sind die Erzeugerpreise im November einen Tick niedriger als gedacht ausgefallen. Doch steht vor allem eine mögliche Entscheidung des Obersten Gerichtshofs zu den von US-Präsident Donald Trump verhängten Einfuhrzöllen mit Hilfe des International Emergency Economic Powers Act (IEEPA) im Fokus. Das Herzstück von Trumps Wirtschaftspolitik könnte vom Gericht gekippt werden.

"Das Gericht hält Termine zur Urteilsverkündung ab, und der nächste steht heute an. Da im Vorfeld nicht bekanntgegeben wird, welche Fälle behandelt werden, bleibt abzuwarten, was dabei herauskommt. Üblicherweise werden die Neuigkeiten gegen 16:00 Uhr MEZ veröffentlicht", erläutert Marktstratege Jim Reid von der Deutschen Bank. Sollten die Richter die IEEPA-Zölle beerdigen, dürfte diese Entscheidung eigentlich positiv von der Börse aufgenommen werden. Doch wisse man nicht, zu welchen Maßnahmen Trump dann greife, heißt es im Handel. Daher halten sich Anleger zunächst zurück.

Auch das Treffen von US-Vizepräsident Vance und Außenminister Rubio mit der dänischen Premierministerin Frederiksen und Grönlands Regierungschef Nielsen wegen der Grönland-Spannungen verunsichere Anleger, heißt es weiter.

Zudem sind weitere wichtige Viertquartalszahlen aus dem Bankensektor veröffentlich worden. Mit JP Morgan "haben die Dinge nicht gerade auf vielversprechende Weise begonnen (...)", verweist Marktstratege Michael Brown von Pepperstone auf die Geschäftszahlen vom Vortag aus dem Sektor. Bank of America sinken vorbörslich um 1,5 Prozent. Die Bank hat von höheren Zinserträgen und gestiegenen Einnahmen im Aktienhandel profitiert. Die Bank steigerte den Gewinn deutlich und schnitt etwas besser ab als von Analysten erwartet. Händler sehen Potenzial für höhere Kurse im Verlauf. Der Verkauf des Russland-Geschäfts hat der Citigroup einen Gewinnrückgang beschert. Bereinigt verdiente die Bank mehr als veranschlagt - der Kurs steigt um 1,5 Prozent. Wells Fargo verfehlte die Erwartungen der Analysten dagegen, der Kurs gibt 2,4 Prozent ab.

Die Aktien von Nvidia geben 0,6 Prozent nach, nachdem die Trump-Regierung mitgeteilt hat, dass das Unternehmen neue Sicherheitsanforderungen erfüllen müsse, um seine H200-Chips an China zu verkaufen. Netflix klettern um 1,7 Prozent. Der Streamingdienst hat offenbar ein reines Barangebot für die Studio- und HBO-Max-Sparten von Warner Bros. Discovery vorbereitet. Netflix-Konkurrent Paramount hatte im Dezember ein feindliches reines Barangebot für Warner unterbreitet, das Warner (+0,4%) jedoch ablehnte.

Fortinet (-2,9%) und Palo Alto Networks (-1,5%) geben nach. Chinesische Behörden wollen den Einsatz von Cybersicherheits-Sofware aus den USA und Israel laut einem Bericht untersagen.

Am Rentenmarkt lassen die günstigen Inflationsdaten die Hoffnungen auf Zinssenkungen im Jahresverlauf am Köcheln. Die Rendite zehnjähriger US-Staatsanleihen sinkt um 2 Basispunkte auf 4,16 Prozent. Insgesamt zeigten sie sich angesichts des politischen Drucks auf die US-Notenbank, der Geopolitik und der Wirtschaftsdaten widerstandsfähig, heißt es. Der Dollar-Index gibt mit sinkenden Marktzinsen um 0,1 Prozent nach. Der Goldpreis (+1,0%) zieht deutlich an, aber das tat er bereits vor den Daten. Händler verweisen auf die Lage im Iran und die Suche nach vermeintlicher Sicherheit.

Nach dem Rücksetzer vom Morgen sind die Ölpreise wieder auf dem Weg nach oben. Brent und WTI steigen um rund 1,3 Prozent. Grund ist laut Händlern die Spekulation auf einen unmittelbar bevorstehenden US-Militärschlag gegen das Mullah-Regime im Iran.

===

DEVISEN zuletzt +/- % 0:00 Di, 20:40 Uhr % YTD

EUR/USD 1,1648 +0,0% 1,1645 1,1648 -0,9%

EUR/JPY 184,77 -0,3% 185,31 185,36 +0,6%

EUR/CHF 0,9331 +0,0% 0,9327 0,9328 +0,2%

EUR/GBP 0,8662 -0,1% 0,8674 0,8672 -0,6%

USD/JPY 158,63 -0,3% 159,13 159,13 +1,5%

GBP/USD 1,3447 +0,2% 1,3423 1,3432 -0,3%

USD/CNY 7,0089 +0,0% 7,0076 7,0094 -0,3%

USD/CNH 6,9730 -0,0% 6,9745 6,9747 -0,0%

AUS/USD 0,6679 -0,2% 0,6689 0,6681 +0,2%

Bitcoin/USD 94.937,45 -0,8% 95.666,20 94.004,60 +6,6%

ROHÖL zuletzt VT-Settlem. +/- % +/- USD % YTD

WTI/Nymex 61,92 61,15 +1,3% 0,77 +6,3%

Brent/ICE 66,37 65,47 +1,4% 0,90 +7,5%

METALLE zuletzt Vortag +/- % +/- USD % YTD

Gold 4.631,05 4.586,75 +1,0% 44,30 +6,2%

Silber 91,56 86,95 +5,3% 4,61 +21,9%

Platin 2.062,54 1.997,66 +3,2% 64,88 +13,9%

Kupfer 6,03 6,02 +0,3% 0,02 +5,0%

YTD bezogen auf Schlussstand des Vortags

(Angaben ohne Gewähr)

===

Kontakt zum Autor: maerkte.de@dowjones.com

DJG/DJN/flf/kla

(END) Dow Jones Newswires

January 14, 2026 09:01 ET (14:01 GMT)

Analysen zu NVIDIA Corp.

DatumRatingAnalyst
06.01.2026NVIDIA OutperformBernstein Research
29.12.2025NVIDIA BuyUBS AG
29.12.2025NVIDIA OutperformBernstein Research
19.12.2025NVIDIA OutperformBernstein Research
09.12.2025NVIDIA BuyUBS AG
DatumRatingAnalyst
06.01.2026NVIDIA OutperformBernstein Research
29.12.2025NVIDIA BuyUBS AG
29.12.2025NVIDIA OutperformBernstein Research
19.12.2025NVIDIA OutperformBernstein Research
09.12.2025NVIDIA BuyUBS AG
DatumRatingAnalyst
20.11.2025NVIDIA HoldDeutsche Bank AG
20.08.2025NVIDIA HoldDeutsche Bank AG
10.01.2025NVIDIA HoldDeutsche Bank AG
21.11.2024NVIDIA HaltenDZ BANK
21.11.2024NVIDIA HoldDeutsche Bank AG
DatumRatingAnalyst
04.04.2017NVIDIA UnderweightPacific Crest Securities Inc.
24.02.2017NVIDIA UnderperformBMO Capital Markets
23.02.2017NVIDIA ReduceInstinet
14.01.2016NVIDIA UnderweightBarclays Capital
26.07.2011NVIDIA underperformNeedham & Company, LLC

