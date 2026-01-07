DAX25.127 ±0,0%Est505.904 -0,3%MSCI World4.343 -0,1%Top 10 Crypto12,17 -0,2%Nas23.460 -0,5%Bitcoin78.194 ±0,0%Euro1,1650 -0,3%Öl61,57 +2,0%Gold4.452 -0,1%
Marineschiffbauer TKMS greift nach Kieler Werft GYNK

08.01.26 18:29 Uhr
Werte in diesem Artikel
Aktien
thyssenkrupp AG
10,10 EUR -0,09 EUR -0,83%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen
TKMS thyssenkrupp Marine Systems
81,20 EUR 4,95 EUR 6,49%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen

KIEL (dpa-AFX) - Der Marineschiffbauer TKMS (TKMS thyssenkrupp Marine Systems) ist an einer Übernahme der Kieler Werft German Naval Yards (GNYK) interessiert. TKMS habe ein nicht bindendes Angebot abgegeben, sagte ein Unternehmenssprecher der Finanz-Nachrichtenagentur dpa-AFX am Donnerstag. Über mögliche finanzielle Details wurde nichts bekannt. "Die Gespräche zwischen unseren beiden Unternehmen werden weiterhin ergebnisoffen geführt", so der Sprecher.

German Naval Yards ist spezialisiert auf die Planung und den Bau großer Marineschiffe wie Fregatten, Korvetten und Offshore Patrol Vessels und ist Teil der europäischen Schiffbaugruppe CMN Naval.

TKMS war im Oktober an die Börse gegangen und gehört zum Stahl- und Industriekonzern thyssenkrupp./nas

mehr Analysen