MARKT USA/Aktien vor US-Verbraucherpreisen wenig bewegt erwartet

Wenig verändert dürfte die Wall Street in die neue Handelswoche starten. Der Future auf den S&P-500 bewegt sich aktuell kaum. Teilnehmer sprechen von Zurückhaltung im Vorfeld einer Reihe von wichtigen US-Konjunkturdaten im Wochenverlauf. Sie könnten die Zinserwartungen stärker bewegen, nachdem jüngst der US-Arbeitsmarktbericht für Juli enttäuscht und somit die Zinssenkungsspekulation stark befeuert hatte. Aktuell wird eine Zinssenkung im September mit 88-prozentiger Wahrscheinlickkeit eingepreist. Die spannende Frage ist, ob und wie stark sich die Zölle der Trump-Administration in den Teuerungsdaten bemerkbar machen.

Die US-Handelsbeziehungen sind neben den Zinsperspektiven weiter das bestimmende Thema. Am Dienstag endet die Aussetzung der US-Zölle gegen China. Allerdings wird damit gerechnet, dass sie erneut verlängert wird und beide Seiten weiter verhandeln.

China hat unterdessen erneut gefordert, dass die USA die Restriktionen auf Chip-Exporte lockern. Tatsächlich könnte es hier aus chinesischer Sicht Bewegung geben. Die beiden US-Halbleiterriesen Nvidia und AMD haben im Gegenzug für Exportlizenzen nach China ungewöhnliche Arrangements mit der US-Regierung getroffen. Sie werden demnach laut Informanten 15 Prozent der Umsätze mit bestimmten KI-Halbleitern für China an die Trump-Regierung abtreten. Details der Vereinbarungen würden derzeit noch ausgearbeitet, heißt es. Die ersten Kursreaktionen darauf fallen leicht negativ aus, weil sich der Deal stark auf die Gewinne auswirken dürften. Nvidia geben um 1,1 und AMD um 1,8 Prozent nach.

Die US-Video-Sharing-Plattform Rumble prüft ein Übernahmeangebot im Zuge eines reinen Aktientausches für das deutsche Unternehmen Northern Data. Die potenzielle Offerte bewertet Northern Data mit umgerechnet etwa 1 Milliarde Euro. Mit Schlusskurs am Freitag war Northern Data mit knapp 1,5 Milliarden Euro bewertet worden. Die Rumble-Aktie gewinnt 5,3 Prozent.

August 11, 2025 06:09 ET (10:09 GMT)