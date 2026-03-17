DAX23.787 +0,2%Est505.790 +0,4%MSCI World4.343 -0,1%Top 10 Crypto9,6500 -3,3%Nas22.480 +0,5%Bitcoin63.183 -1,5%Euro1,1530 -0,1%Öl105,0 +1,5%Gold4.902 -2,0%
Beliebte Suche
DAX 40 Ölpreis Euro - Dollar Bitcoin - Euro Goldpreis
Meistgesucht
Rheinmetall 703000 NVIDIA 918422 Siemens Energy ENER6Y DroneShield A2DMAA Lufthansa 823212 Deutsche Telekom 555750 SAP 716460 Commerzbank CBK100 Allianz 840400 Deutsche Bank 514000 Volkswagen (VW) vz. 766403 Bayer BAY001 Infineon 623100 BYD A0M4W9 Shell (ex Royal Dutch Shell) A3C99G
Alle Aktien für 0 Euro (zzgl. Spreads) handeln mit finanzen.net zero. Hier informieren
Heute im Fokus
Vor Fed-Entscheid: DAX stabil -- thyssenkrupp nucera-Aktie: Großauftrag treibt Erwartungen -- Siemens Energy, Rüstungsaktien, Droneshield, Samsung, NVIDIA, Commerzbank, NEL im Fokus
Top News
Tesla-Aktie im Blick: Tochtergesellschaft erhält Stromlizenz in Großbritannien Tesla-Aktie im Blick: Tochtergesellschaft erhält Stromlizenz in Großbritannien
Aktueller Marktbericht zum Goldpreis, Ölpreis & Co. Aktueller Marktbericht zum Goldpreis, Ölpreis & Co.
Suche...
Login
ODER

Neu auf finanzen.net?

Kostenfrei registrieren und Vorteile nutzen

Übersicht Wertpapierdepots Musterdepots Watchlists Meine News Newsletter Forum Trading Desk Apps Social Media Podcasts
Profil
Sparen mit Plan. Sparplan mit Bitcoin & 21shares
Wer­bung

MARKT USA/Börse vor Fed-Entscheid im Plus erwartet

18.03.26 12:32 Uhr
Werte in diesem Artikel
Aktien
Micron Technology Inc.
403,25 EUR 4,15 EUR 1,04%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen
NVIDIA Corp.
158,34 EUR 0,58 EUR 0,37%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen

Die US-Börsen dürften zur Wochenmitte ihren Anstieg fortsetzen, gestützt von mehr oder weniger stabilen Ölpreisen. Die Futures auf die großen Aktienindizes deuten eine etwas festere Eröffnung an der Wall Street an, wenngleich sich die Anleger bis zum Zinsentscheid der US-Notenbank um 19.00 Uhr MEZ zurückhalten dürften. Mit Erleichterung wird eine Vereinbarung zwischen dem Irak und der Türkei aufgenommen, die die Wiederaufnahme irakischer Ölexporte über das türkische Kurdengebiet vorsieht. Damit kann der Irak die faktisch blockierte Straße von Hormus umgehen, was wiederum die Furcht vor Versorgungsengpässen lindert, wie Händler sagen. Der Preis für ein Barrel Brentöl notiert aktuell bei rund 104 Dollar.

Wer­bung

Das Interesse an "sicheren Häfen" lässt in diesem Umfeld nach. Der Dollar ist als Fluchtwährung nicht gefragt; der Dollarindex zeigt sich kaum verändert. Am Anleihemarkt sinkt die Zehnjahresrendite im Gefolge des Dollar um 3 Basispunkte auf 4,18 Prozent. Der Goldpreis fällt um 1 Prozent auf 4.956 Dollar je Feinunze.

Die US-Notenbank dürfte den Leitzins unverändert lassen, so die vorherrschende Meinung am Markt. Das Interesse gilt vor allem der Einschätzung der Währungshüter zu den Folgen des Iran-Kriegs für die US-Wirtschaft und dem daraus resultierenden geldpolitischen Kurs der Fed.

Technologiewerte dürften von der Mitteilung des Nvidia-CEO Jenson Huang profitieren, dass das Unternehmen die Produktion der H200-Prozessoren für den Verkauf in China wieder aufgenommen hat. Nvidia gewinnen vorbörslich 0,9 Prozent. Nach Börsenschluss wird Micron Geschäftszahlen vorlegen. Die Titel hatten in den vergangenen Tagen von Plänen des Chipherstellers zum Bau einer zusätzlichen Produktionsstätte in Taiwan profitiert und legen vorbörslich um weitere 2,3 Prozent zu.

Wer­bung

Kontakt: maerkte.de@dowjones.com

DJG/cln/flf

(END) Dow Jones Newswires

March 18, 2026 07:33 ET (11:33 GMT)

In eigener Sache

Übrigens: Micron Technology und andere US-Aktien sind bei finanzen.net ZERO sogar bis 23 Uhr handelbar (ohne Ordergebühren, zzgl. Spreads). Jetzt kostenlos Depot eröffnen und Neukunden-Bonus sichern!

Ausgewählte Hebelprodukte auf Micron Technology

Mit Knock-outs können spekulative Anleger überproportional an Kursbewegungen partizipieren. Wählen Sie einfach den gewünschten Hebel und wir zeigen Ihnen passende Open-End Produkte auf Micron Technology

NameHebelKOEmittent
NameHebelKOEmittent
Wer­bung

Nachrichten zu NVIDIA Corp.

DatumMeistgelesen
Wer­bung

Analysen zu NVIDIA Corp.

DatumRatingAnalyst
11:31NVIDIA OverweightBarclays Capital
10:16NVIDIA HoldDeutsche Bank AG
09:16NVIDIA OutperformBernstein Research
17.03.2026NVIDIA OutperformRBC Capital Markets
17.03.2026NVIDIA OutperformBernstein Research
DatumRatingAnalyst
11:31NVIDIA OverweightBarclays Capital
09:16NVIDIA OutperformBernstein Research
17.03.2026NVIDIA OutperformRBC Capital Markets
17.03.2026NVIDIA OutperformBernstein Research
09.03.2026NVIDIA BuyUBS AG
DatumRatingAnalyst
10:16NVIDIA HoldDeutsche Bank AG
20.11.2025NVIDIA HoldDeutsche Bank AG
20.08.2025NVIDIA HoldDeutsche Bank AG
10.01.2025NVIDIA HoldDeutsche Bank AG
21.11.2024NVIDIA HaltenDZ BANK
DatumRatingAnalyst
04.04.2017NVIDIA UnderweightPacific Crest Securities Inc.
24.02.2017NVIDIA UnderperformBMO Capital Markets
23.02.2017NVIDIA ReduceInstinet
14.01.2016NVIDIA UnderweightBarclays Capital
26.07.2011NVIDIA underperformNeedham & Company, LLC

Um die Übersicht zu verbessern, haben Sie die Möglichkeit, die Analysen für NVIDIA Corp. nach folgenden Kriterien zu filtern.

Alle: Alle Empfehlungen

Buy: Kaufempfehlungen wie z.B. "kaufen" oder "buy"
Hold: Halten-Empfehlungen wie z.B. "halten" oder "neutral"
Sell: Verkaufsempfehlungn wie z.B. "verkaufen" oder "reduce"
mehr Analysen