MARKT USA/Börsen vor wichtigen Ereignissen kaum verändert gesehen

28.10.25 12:26 Uhr
Werte in diesem Artikel
Aktien
Apple Inc.
230,20 EUR -0,40 EUR -0,17%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen
Microsoft Corp.
457,05 EUR -0,85 EUR -0,19%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen

Die dreitägige Rally an der Wall Street dürfte am Dienstag auslaufen. Der Aktienterminmarkt zeigt sich wenig verändert. Anleger warten auf die nächsten Impulse, die von der US-Notenbank und wichtigen Geschäftsberichten auf Unternehmensseite ausgehen dürften. Von der Fed wird eine Zinssenkung um 25 Basispunkte am Mittwoch erwartet. Wichtiger dürften aber Aussagen zum weiteren Zinspfad werden. Nach den jüngsten Allzeithochs - getrieben von Hoffnungen auf ein Ende des Handelsstreits zwischen den USA und China - müssten nun die Quartalsberichte der Unternehmen zeigen, dass die jüngsten Höchststände gerechtfertigt seien, heißt es im Handel. In den nächsten Tagen warten unter anderem Microsoft und Apple mit Quartalsausweisen auf. Im Vorfeld besteht nach Meinung von Händlern wenig Grund, sich aus der Deckung zu wagen.

"Die Geschäftszahlen der Großkonzerne in dieser Woche könnten dem Risikofeuer weiteren Brennstoff zuführen, während die zugrunde liegende US-Wirtschaft weiterhin solide bleibt, der monetäre Hintergrund weiterhin lockerer wird und das Fenster für Akienrückkäufe kurz davor steht, erneut geöffnet zu werden", macht Marktstratege Michael Brown von Pepperstone Anlegern Mut. Er hält es mit steigender Wahrscheinlichkeit für denkbar, dass der marktbreite Index S&P-500 schon bald die Marke von 7.000 Punkten knacken wird. Zuletzt ging der Index bei 6.875 Zählern aus dem Handel.

Kontakt zum Autor: maerkte.de@dowjones.com

DJG/DJN/flf/uxd

(END) Dow Jones Newswires

October 28, 2025 07:26 ET (11:26 GMT)

