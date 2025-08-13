DAX24.283 +0,4%ESt505.401 +0,2%Top 10 Crypto16,90 -0,6%Dow44.922 +1,0%Nas21.713 +0,1%Bitcoin103.456 -1,8%Euro1,1694 -0,1%Öl65,71 -0,1%Gold3.356 ±0,0%
Heute im Fokus
Treffen von Trump und Putin rückt näher: DAX fester -- RWE-Ergebnis bleibt hinter Schätzungen zurück -- Volatus Aerospace, BYD, D-Wave, Alibaba, TUI, Infineon, thyssenkrupp, Bitcoin im Fokus
Top News
Aktien von RENK, Rheinmetall & HENSOLDT uneins: RENK sieht Möglichkeit Israel-Exportstopp zu umgehen Aktien von RENK, Rheinmetall & HENSOLDT uneins: RENK sieht Möglichkeit Israel-Exportstopp zu umgehen
Talanx-Aktie springt an: Rekordergebnis bei Talanx im ersten Halbjahr - relativ schadensarmes zweites Quartal Talanx-Aktie springt an: Rekordergebnis bei Talanx im ersten Halbjahr - relativ schadensarmes zweites Quartal
MARKT USA/Wenig verändert - Blicke auf Erzeugerpreise gerichtet

14.08.25 12:08 Uhr
Werte in diesem Artikel
Aktien
Cisco Inc.
59,77 EUR -0,61 EUR -1,01%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen
Tesla
291,20 EUR -0,65 EUR -0,22%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen

Nach der erneuten Rekordjagd zur Wochenmitte deutet sich an der Wall Street am Donnerstag zunächst eine wenig veränderte Eröffnung an. Weiterhin stützt die Hoffnung auf baldige Zinssenkungen durch die US-Notenbank, die auch durch die US-Verbraucherpreise am Dienstag keinen Dämpfer erhalten hat, denn der Inflationsdruck verstärkte sich in den USA im Juli trotz der Zölle nicht. Nur die Kerninflation hatte leicht zugelegt. Einen weiteren Hinweis könnten die vorbörslich anstehenden Erzeugerpreise für Juli liefern. Der Future auf den S&P-500 sowie der Nasdaq-Future zeigen sich aktuell wenig bewegt.

Bei den Einzelwerten geht es vorbörslich für die Cisco-Aktie 1,8 Prozent abwärts. Der Konzern hat im vierten Geschäftsquartal von der hohen KI-bezogenen Nachfrage profitiert und die Erwartungen des Marktes übertroffen. Die Umsatz -Prognose für das laufende Geschäftsjahr lag jedoch "nur" im Rahmen der Erwartungen.

Nach dem fulminanten Börsen-Debüt am Vortag geht es für die Aktien von Bullish um weitere knapp 17 Prozent nach oben. Der Ausgabepreis hatte bei 37 Dollar pro Aktie gelegen. Die Titel starteten bei 90 Dollar in den Handel und schlossen bei 69,97 Dollar - 89 Prozent über dem Ausgabepreis. Bei 150,7 Millionen ausstehenden Aktien ergab sich eine Marktkapitalisierung von etwa 10,5 Milliarden Dollar.

Tesla gewinnen 0,4 Prozent. Der Konzern unternimmt erste Schritte für einen Test seiner Robotertaxis in New York City. Vor wenigen Wochen hatte Konkurrent Waymo Pläne zur Erprobung autonomer Fahrzeuge im Big Apple angekündigt.

Kontakt zum Autor: maerkte.de@dowjones.com

DJG/DJN/ros/hab

(END) Dow Jones Newswires

August 14, 2025 06:09 ET (10:09 GMT)

