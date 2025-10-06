Redcare Pharmacy wächst weiter kräftig - Prognose bestätigt
Werte in diesem Artikel
SEVENUM (dpa-AFX) - Die Online-Apotheke Redcare Pharmacy (Redcare Pharmacy (ex Shop Apotheke)) profitiert weiter vom noch recht jungen Geschäft mit dem E-Rezept in Deutschland. Der Umsatz legte im dritten Quartal im Jahresvergleich um rund ein Viertel auf 719 Millionen Euro zu, wie das Unternehmen am Montag in Sevenum mitteilte. Experten hatten mit einem Anstieg in dieser Höhe gerechnet. Wachstumstreiber waren erneut verschreibungspflichtige Medikamente hierzulande: In der Sparte legte der Umsatz um 82 Prozent auf 126 Millionen Euro zu. Das im MDAX notierte Unternehmen bestätigte zudem die Prognose für das laufende Jahr.
Wie üblich legte Redcare Pharmacay kurz nach dem Ende des Quartals die Umsatzdaten für die vergangenen drei Monate vor. Die Gewinnziffern folgen bei der Bekanntgabe der detaillierten Zahlen am 29. Oktober./zb/mis
Ausgewählte Hebelprodukte auf Redcare Pharmacy (ex Shop Apotheke)
Mit Knock-outs können spekulative Anleger überproportional an Kursbewegungen partizipieren. Wählen Sie einfach den gewünschten Hebel und wir zeigen Ihnen passende Open-End Produkte auf Redcare Pharmacy (ex Shop Apotheke)
Der Hebel muss zwischen 2 und 20 liegen
|Name
|Hebel
|KO
|Emittent
|Name
|Hebel
|KO
|Emittent
Nachrichten zu Redcare Pharmacy (ex Shop Apotheke)
Analysen zu Redcare Pharmacy (ex Shop Apotheke)
|Datum
|Rating
|Analyst
|30.09.2025
|Redcare Pharmacy (ex Shop Apotheke) Buy
|Deutsche Bank AG
|18.09.2025
|Redcare Pharmacy (ex Shop Apotheke) Buy
|Jefferies & Company Inc.
|10.09.2025
|Redcare Pharmacy (ex Shop Apotheke) Buy
|Deutsche Bank AG
|03.09.2025
|Redcare Pharmacy (ex Shop Apotheke) Buy
|Jefferies & Company Inc.
|29.08.2025
|Redcare Pharmacy (ex Shop Apotheke) Buy
|Deutsche Bank AG
|Datum
|Rating
|Analyst
|30.09.2025
|Redcare Pharmacy (ex Shop Apotheke) Buy
|Deutsche Bank AG
|18.09.2025
|Redcare Pharmacy (ex Shop Apotheke) Buy
|Jefferies & Company Inc.
|10.09.2025
|Redcare Pharmacy (ex Shop Apotheke) Buy
|Deutsche Bank AG
|03.09.2025
|Redcare Pharmacy (ex Shop Apotheke) Buy
|Jefferies & Company Inc.
|29.08.2025
|Redcare Pharmacy (ex Shop Apotheke) Buy
|Deutsche Bank AG
|Datum
|Rating
|Analyst
|25.04.2024
|Redcare Pharmacy (ex Shop Apotheke) Hold
|Warburg Research
|05.04.2024
|Redcare Pharmacy (ex Shop Apotheke) Hold
|Warburg Research
|04.04.2024
|Redcare Pharmacy (ex Shop Apotheke) Hold
|Warburg Research
|15.03.2024
|Redcare Pharmacy (ex Shop Apotheke) Hold
|Warburg Research
|06.03.2024
|Redcare Pharmacy (ex Shop Apotheke) Hold
|Warburg Research
|Datum
|Rating
|Analyst
|30.07.2025
|Redcare Pharmacy (ex Shop Apotheke) Sell
|UBS AG
|29.07.2025
|Redcare Pharmacy (ex Shop Apotheke) Sell
|UBS AG
|03.07.2025
|Redcare Pharmacy (ex Shop Apotheke) Sell
|UBS AG
|06.05.2025
|Redcare Pharmacy (ex Shop Apotheke) Sell
|UBS AG
|04.04.2025
|Redcare Pharmacy (ex Shop Apotheke) Sell
|UBS AG
Um die Übersicht zu verbessern, haben Sie die Möglichkeit, die Analysen für Redcare Pharmacy (ex Shop Apotheke) nach folgenden Kriterien zu filtern.
Alle: Alle Empfehlungen