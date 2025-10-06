DAX24.379 -0,2%Est505.652 +0,1%MSCI World4.340 +0,1%Top 10 Crypto16,74 -1,5%Nas22.781 -0,3%Bitcoin105.395 -0,1%Euro1,1715 -0,1%Öl65,40 +1,6%Gold3.932 +1,2%
Beliebte Suche
DAX 40 Ölpreis Euro - Dollar Bitcoin - Euro Goldpreis
Meistgesucht
DroneShield A2DMAA Rheinmetall 703000 Plug Power A1JA81 NVIDIA 918422 Palantir A2QA4J Tesla A1CX3T Novo Nordisk A3EU6F Alibaba A117ME RENK RENK73 HENSOLDT HAG000 Siemens Energy ENER6Y BASF BASF11 D-Wave Quantum A3DSV9 Lufthansa 823212 Allianz 840400
Alle Aktien für 0 Euro (zzgl. Spreads) handeln mit finanzen.net zero. Hier informieren
Heute im Fokus
'Shutdown' bleibt bestehen: Kurssprung in Japan - Hang Seng tiefer -- Gewerkschaft will Stahlwerk und Mercedes-Werk erhalten -- Hannover Rück kündigt höhere Dividende an -- BVB im Fokus
Top News
Rekordrally in Japan: Wahlsieg von Sanae Takaichi treibt Nikkei 225 erstmals über 47.000-Punkte-Marke Rekordrally in Japan: Wahlsieg von Sanae Takaichi treibt Nikkei 225 erstmals über 47.000-Punkte-Marke
NAGA: Zurück im Wachstumsmodus NAGA: Zurück im Wachstumsmodus
Suche...
Login
ODER

Neu auf finanzen.net?

Kostenfrei registrieren und Vorteile nutzen

Übersicht Wertpapierdepots Musterdepots Watchlists Meine News Newsletter Forum Trading Desk Apps Social Media Podcasts
Profil
Wer­bung
Sie schätzen die Produkte, Services und stete Erreichbarkeit von BNP Paribas? Dann freuen wir uns, über Ihre Stimme zur Wahl des Zertifikatehauses.

Redcare Pharmacy wächst weiter kräftig - Prognose bestätigt

06.10.25 07:06 Uhr
Werte in diesem Artikel
Aktien
Redcare Pharmacy (ex Shop Apotheke)
78,55 EUR 0,40 EUR 0,51%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen

SEVENUM (dpa-AFX) - Die Online-Apotheke Redcare Pharmacy (Redcare Pharmacy (ex Shop Apotheke)) profitiert weiter vom noch recht jungen Geschäft mit dem E-Rezept in Deutschland. Der Umsatz legte im dritten Quartal im Jahresvergleich um rund ein Viertel auf 719 Millionen Euro zu, wie das Unternehmen am Montag in Sevenum mitteilte. Experten hatten mit einem Anstieg in dieser Höhe gerechnet. Wachstumstreiber waren erneut verschreibungspflichtige Medikamente hierzulande: In der Sparte legte der Umsatz um 82 Prozent auf 126 Millionen Euro zu. Das im MDAX notierte Unternehmen bestätigte zudem die Prognose für das laufende Jahr.

Wer­bung

Wie üblich legte Redcare Pharmacay kurz nach dem Ende des Quartals die Umsatzdaten für die vergangenen drei Monate vor. Die Gewinnziffern folgen bei der Bekanntgabe der detaillierten Zahlen am 29. Oktober./zb/mis

Ausgewählte Hebelprodukte auf Redcare Pharmacy (ex Shop Apotheke)

Mit Knock-outs können spekulative Anleger überproportional an Kursbewegungen partizipieren. Wählen Sie einfach den gewünschten Hebel und wir zeigen Ihnen passende Open-End Produkte auf Redcare Pharmacy (ex Shop Apotheke)

NameHebelKOEmittent
NameHebelKOEmittent
Wer­bung

Nachrichten zu Redcare Pharmacy (ex Shop Apotheke)

DatumMeistgelesen
Wer­bung

Analysen zu Redcare Pharmacy (ex Shop Apotheke)

DatumRatingAnalyst
30.09.2025Redcare Pharmacy (ex Shop Apotheke) BuyDeutsche Bank AG
18.09.2025Redcare Pharmacy (ex Shop Apotheke) BuyJefferies & Company Inc.
10.09.2025Redcare Pharmacy (ex Shop Apotheke) BuyDeutsche Bank AG
03.09.2025Redcare Pharmacy (ex Shop Apotheke) BuyJefferies & Company Inc.
29.08.2025Redcare Pharmacy (ex Shop Apotheke) BuyDeutsche Bank AG
DatumRatingAnalyst
30.09.2025Redcare Pharmacy (ex Shop Apotheke) BuyDeutsche Bank AG
18.09.2025Redcare Pharmacy (ex Shop Apotheke) BuyJefferies & Company Inc.
10.09.2025Redcare Pharmacy (ex Shop Apotheke) BuyDeutsche Bank AG
03.09.2025Redcare Pharmacy (ex Shop Apotheke) BuyJefferies & Company Inc.
29.08.2025Redcare Pharmacy (ex Shop Apotheke) BuyDeutsche Bank AG
DatumRatingAnalyst
25.04.2024Redcare Pharmacy (ex Shop Apotheke) HoldWarburg Research
05.04.2024Redcare Pharmacy (ex Shop Apotheke) HoldWarburg Research
04.04.2024Redcare Pharmacy (ex Shop Apotheke) HoldWarburg Research
15.03.2024Redcare Pharmacy (ex Shop Apotheke) HoldWarburg Research
06.03.2024Redcare Pharmacy (ex Shop Apotheke) HoldWarburg Research
DatumRatingAnalyst
30.07.2025Redcare Pharmacy (ex Shop Apotheke) SellUBS AG
29.07.2025Redcare Pharmacy (ex Shop Apotheke) SellUBS AG
03.07.2025Redcare Pharmacy (ex Shop Apotheke) SellUBS AG
06.05.2025Redcare Pharmacy (ex Shop Apotheke) SellUBS AG
04.04.2025Redcare Pharmacy (ex Shop Apotheke) SellUBS AG

Um die Übersicht zu verbessern, haben Sie die Möglichkeit, die Analysen für Redcare Pharmacy (ex Shop Apotheke) nach folgenden Kriterien zu filtern.

Alle: Alle Empfehlungen

Buy: Kaufempfehlungen wie z.B. "kaufen" oder "buy"
Hold: Halten-Empfehlungen wie z.B. "halten" oder "neutral"
Sell: Verkaufsempfehlungn wie z.B. "verkaufen" oder "reduce"
mehr Analysen