11.11.25 16:08 Uhr
McDonalds Aktie News: Dow Jones Aktie McDonalds am Dienstagnachmittag gesucht

Zu den Hoffnungsträgern des Tages zählt am Dienstagnachmittag die Aktie von McDonalds. Zuletzt stieg die McDonalds-Aktie. In der New York-Sitzung kletterte das Papier um 1,0 Prozent auf 302,20 USD.

Um 15:51 Uhr ging es für das McDonalds-Papier aufwärts. Im New York-Handel verteuerte es sich um 1,0 Prozent auf 302,20 USD. Bei 303,88 USD markierte die McDonalds-Aktie ihr bisheriges Tageshoch. Bei 300,86 USD ging der Anteilsschein in den New York-Handel. Die Anzahl der bisher gehandelten McDonalds-Aktien beläuft sich auf 63.266 Stück.

Am 11.03.2025 erreichte der Anteilsschein mit 326,32 USD ein 52-Wochen-Hoch. Gerechnet zum 52-Wochen-Hoch hat die McDonalds-Aktie derzeit noch 7,98 Prozent Luft nach oben. Am 17.01.2025 gab der Anteilsschein bis auf 276,56 USD nach und fiel somit auf ein 52-Wochen-Tief. Der Abstand zum 52-Wochen-Tief beträgt derzeit 8,48 Prozent.

Nachdem im Jahr 2024 6,78 USD an McDonalds-Aktionäre ausgeschüttet wurden, gehen Analysten in diesem Jahr von 7,17 USD aus. Das Kursziel taxieren Experten im Mittel auf 332,00 USD.

Am 05.11.2025 lud McDonalds zur turnusmäßigen Finanzkonferenz und hat dort das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal veröffentlicht, das am 30.09.2025 endete. Das EPS wurde auf 3,18 USD beziffert. Im Vorjahresquartal hatten 3,13 USD je Aktie in den Büchern gestanden. Der Umsatz lag bei 7,08 Mrd. USD – das entspricht einem Zuwachs von 2,97 Prozent gegenüber dem Vorjahreszeitraum. Damals waren 6,87 Mrd. USD erwirtschaftet worden.

Die Vorlage der Q4 2025-Finanzergebnisse wird für den 04.02.2026 terminiert.

Von Analysten wird erwartet, dass McDonalds im Jahr 2025 12,14 USD Gewinn je Aktie ausweisen wird.

Redaktion finanzen.net

Bildquellen: Alberto Stocco / Shutterstock.com

