Kursentwicklung

McDonalds Aktie News: Dow Jones Aktie McDonalds zeigt sich am Nachmittag gestärkt

21.11.25 16:08 Uhr
McDonalds Aktie News: Dow Jones Aktie McDonalds zeigt sich am Nachmittag gestärkt

Die Aktie von McDonalds gehört am Freitagnachmittag zu den erfolgreicheren des Tages. Die Aktie notierte zuletzt mit Gewinnen. Im New York-Handel legte sie um 1,1 Prozent auf 307,47 USD zu.

Um 15:52 Uhr stieg die McDonalds-Aktie. In der New York-Sitzung kletterte das Papier um 1,1 Prozent auf 307,47 USD. Im Tageshoch stieg die McDonalds-Aktie bis auf 308,69 USD. Bei 306,38 USD eröffnete der Anteilsschein die Börsensitzung. Bisher wurden heute 208.358 McDonalds-Aktien gehandelt.

Am 11.03.2025 stieg das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Hoch bei 326,32 USD. Gerechnet zum 52-Wochen-Hoch hat die McDonalds-Aktie derzeit noch 6,13 Prozent Luft nach oben. Das 52-Wochen-Tief erreichte das Papier am 17.01.2025 (276,56 USD). Mit dem aktuellen Kurs notiert die McDonalds-Aktie 11,18 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

Die Dividendenprognose für das laufende Jahr liegt bei 7,17 USD. Im Vorjahr erhielten McDonalds-Aktionäre 6,78 USD je Wertpapier. Das Kursziel taxieren Experten im Mittel auf 332,00 USD.

Die Bilanz zum am 30.09.2025 beendeten Jahresviertel veröffentlichte McDonalds am 05.11.2025. Das EPS lag bei 3,18 USD. Im letzten Jahr hatte McDonalds einen Gewinn von 3,13 USD je Aktie eingefahren. Das Unternehmen wies eine Umsatzsteigerung von 2,97 Prozent auf 7,08 Mrd. USD aus. Im Vorjahresquartal hatte ein Umsatz von 6,87 Mrd. USD in den Büchern gestanden.

Für das laufende Jahresviertel Q4 2025 wird am 04.02.2026 mit der Vorlage der Ergebnisse gerechnet.

Den erwarteten Gewinn je McDonalds-Aktie für das Jahr 2025 setzen Experten auf 12,13 USD fest.

Redaktion finanzen.net

Bildquellen: Ken Wolter / Shutterstock.com

