McDonalds Aktie News: Dow Jones Aktie McDonalds zeigt sich am Nachmittag gestärkt
Die Aktie von McDonalds gehört am Freitagnachmittag zu den erfolgreicheren des Tages. Die Aktie notierte zuletzt mit Gewinnen. Im New York-Handel legte sie um 1,1 Prozent auf 307,47 USD zu.
Werte in diesem Artikel
Um 15:52 Uhr stieg die McDonalds-Aktie. In der New York-Sitzung kletterte das Papier um 1,1 Prozent auf 307,47 USD. Im Tageshoch stieg die McDonalds-Aktie bis auf 308,69 USD. Bei 306,38 USD eröffnete der Anteilsschein die Börsensitzung. Bisher wurden heute 208.358 McDonalds-Aktien gehandelt.
Am 11.03.2025 stieg das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Hoch bei 326,32 USD. Gerechnet zum 52-Wochen-Hoch hat die McDonalds-Aktie derzeit noch 6,13 Prozent Luft nach oben. Das 52-Wochen-Tief erreichte das Papier am 17.01.2025 (276,56 USD). Mit dem aktuellen Kurs notiert die McDonalds-Aktie 11,18 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.
Die Dividendenprognose für das laufende Jahr liegt bei 7,17 USD. Im Vorjahr erhielten McDonalds-Aktionäre 6,78 USD je Wertpapier. Das Kursziel taxieren Experten im Mittel auf 332,00 USD.
Die Bilanz zum am 30.09.2025 beendeten Jahresviertel veröffentlichte McDonalds am 05.11.2025. Das EPS lag bei 3,18 USD. Im letzten Jahr hatte McDonalds einen Gewinn von 3,13 USD je Aktie eingefahren. Das Unternehmen wies eine Umsatzsteigerung von 2,97 Prozent auf 7,08 Mrd. USD aus. Im Vorjahresquartal hatte ein Umsatz von 6,87 Mrd. USD in den Büchern gestanden.
Für das laufende Jahresviertel Q4 2025 wird am 04.02.2026 mit der Vorlage der Ergebnisse gerechnet.
Den erwarteten Gewinn je McDonalds-Aktie für das Jahr 2025 setzen Experten auf 12,13 USD fest.
Redaktion finanzen.net
Die aktuellsten News zur McDonalds-Aktie
Dow Jones 30 Industrial-Titel McDonalds-Aktie: So viel Gewinn hätte eine McDonalds-Investition von vor 3 Jahren eingebracht
Dow Jones 30 Industrial-Titel McDonalds-Aktie: So viel Gewinn hätte ein McDonalds-Investment von vor einem Jahr eingefahren
Dow Jones 30 Industrial-Papier McDonalds-Aktie: So viel Gewinn hätte ein McDonalds-Investment von vor 10 Jahren eingefahren
Übrigens: McDonalds und andere US-Aktien sind bei finanzen.net ZERO sogar bis 23 Uhr handelbar (ohne Ordergebühren, zzgl. Spreads). Jetzt kostenlos Depot eröffnen und Neukunden-Bonus sichern!
Ausgewählte Hebelprodukte auf McDonalds
Mit Knock-outs können spekulative Anleger überproportional an Kursbewegungen partizipieren. Wählen Sie einfach den gewünschten Hebel und wir zeigen Ihnen passende Open-End Produkte auf McDonalds
Der Hebel muss zwischen 2 und 20 liegen
|Name
|Hebel
|KO
|Emittent
|Name
|Hebel
|KO
|Emittent
Bildquellen: Ken Wolter / Shutterstock.com
Nachrichten zu McDonald's Corp.
Analysen zu McDonald's Corp.
|Datum
|Rating
|Analyst
|06.11.2025
|McDonalds Kaufen
|DZ BANK
|06.11.2025
|McDonalds Sector Perform
|RBC Capital Markets
|05.11.2025
|McDonalds Sector Perform
|RBC Capital Markets
|16.09.2025
|McDonalds Market-Perform
|Bernstein Research
|03.09.2025
|McDonalds Buy
|UBS AG
|Datum
|Rating
|Analyst
|06.11.2025
|McDonalds Kaufen
|DZ BANK
|03.09.2025
|McDonalds Buy
|UBS AG
|08.08.2025
|McDonalds Kaufen
|DZ BANK
|07.08.2025
|McDonalds Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|06.08.2025
|McDonalds Buy
|UBS AG
|Datum
|Rating
|Analyst
|06.11.2025
|McDonalds Sector Perform
|RBC Capital Markets
|05.11.2025
|McDonalds Sector Perform
|RBC Capital Markets
|16.09.2025
|McDonalds Market-Perform
|Bernstein Research
|30.07.2024
|McDonalds Neutral
|Goldman Sachs Group Inc.
|13.06.2024
|McDonalds Neutral
|Goldman Sachs Group Inc.
|Datum
|Rating
|Analyst
|11.07.2016
|McDonalds Verkaufen
|Independent Research GmbH
|26.04.2016
|McDonalds Verkaufen
|Independent Research GmbH
|26.01.2016
|McDonalds Verkaufen
|Independent Research GmbH
|26.10.2015
|McDonalds Verkaufen
|Independent Research GmbH
Um die Übersicht zu verbessern, haben Sie die Möglichkeit, die Analysen für McDonald's Corp. nach folgenden Kriterien zu filtern.
Alle: Alle Empfehlungen