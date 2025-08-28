McDonalds Aktie News: Dow Jones Aktie McDonalds am Freitagabend mit grünen Vorzeichen
Die Aktie von McDonalds gehört am Freitagabend zu den Hoffnungsträgern des Tages. Die Aktie notierte zuletzt mit Gewinnen. Im New York-Handel legte sie um 0,1 Prozent auf 312,65 USD zu.
Das Papier von McDonalds legte um 20:07 Uhr zu und stieg im New York-Handel um 0,1 Prozent auf 312,65 USD. In der Spitze legte die McDonalds-Aktie bis auf 313,77 USD zu. Bei 312,23 USD eröffnete der Anteilsschein. Das Handelsvolumen belief sich zuletzt auf 137.478 McDonalds-Aktien.
Am 11.03.2025 markierte das Papier bei 326,32 USD den höchsten Stand in den vergangenen 52 Wochen. Damit befindet sich das 52-Wochen-Hoch 4,37 Prozent über dem aktuellen Kurs der McDonalds-Aktie. Bei 276,56 USD erreichte der Anteilsschein am 17.01.2025 den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Tief 11,54 Prozent unter dem aktuellen Aktienkurs an.
McDonalds-Anleger erhielten im Jahr 2024 eine Dividende von 6,78 USD, Analysten gehen in diesem Jahr von 7,17 USD aus. Das Kursziel der Analysten beläuft sich durchschnittlich auf 340,00 USD.
McDonalds ließ sich am 06.08.2025 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz hat der Konzern die Bilanz zum am 30.06.2025 beendeten Jahresviertel offengelegt. Das Ergebnis je Aktie lag bei 3,14 USD, nach 2,80 USD im Vorjahresvergleich. Im abgelaufenen Quartal hat McDonalds 6,84 Mrd. USD umgesetzt. Das entspricht einer Steigerung um 5,44 Prozent gegenüber dem Vorjahreswert. Damals waren 6,49 Mrd. USD erwirtschaftet worden.
McDonalds wird die nächste Bilanz für Q3 2025 voraussichtlich am 23.10.2025 vorlegen.
Im Vorfeld schätzen Experten, dass McDonalds einen Gewinn von 12,35 USD je Aktie in der Bilanz 2025 stehen haben dürfte.
Redaktion finanzen.net
