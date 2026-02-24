MDAX-Papier TUI-Aktie: So viel hätte eine Investition in TUI von vor einem Jahr abgeworfen
Vor Jahren in TUI eingestiegen: So viel hätten Investoren verdient.
Werte in diesem Artikel
Das TUI-Papier wurde heute vor 1 Jahr an der Börse XETRA gehandelt. Zur Schlussglocke war das TUI-Papier an diesem Tag 6,96 EUR wert. Wenn ein Anleger damals 100 EUR in die TUI-Aktie investiert hätte, befänden sich nun 14,364 Anteile in seinem Depot. Die gehaltenen Anteile wären am 24.02.2026 114,02 EUR wert, da sich der letzte Kurs auf 7,94 EUR belief. Damit beträgt die Performance des Investments +14,02 Prozent.
Zuletzt verbuchte TUI einen Börsenwert von 4,03 Mrd. Euro.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.net
Ausgewählte Hebelprodukte auf TUI
Mit Knock-outs können spekulative Anleger überproportional an Kursbewegungen partizipieren. Wählen Sie einfach den gewünschten Hebel und wir zeigen Ihnen passende Open-End Produkte auf TUI
Der Hebel muss zwischen 2 und 20 liegen
|Name
|Hebel
|KO
|Emittent
|Name
|Hebel
|KO
|Emittent