Lohnende TUI-Investition?

MDAX-Papier TUI-Aktie: So viel hätte eine Investition in TUI von vor einem Jahr abgeworfen

25.02.26 10:00 Uhr

Vor Jahren in TUI eingestiegen: So viel hätten Investoren verdient.

Werte in diesem Artikel
Aktien
TUI AG
7,90 EUR -0,06 EUR -0,75%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen

Das TUI-Papier wurde heute vor 1 Jahr an der Börse XETRA gehandelt. Zur Schlussglocke war das TUI-Papier an diesem Tag 6,96 EUR wert. Wenn ein Anleger damals 100 EUR in die TUI-Aktie investiert hätte, befänden sich nun 14,364 Anteile in seinem Depot. Die gehaltenen Anteile wären am 24.02.2026 114,02 EUR wert, da sich der letzte Kurs auf 7,94 EUR belief. Damit beträgt die Performance des Investments +14,02 Prozent.

Zuletzt verbuchte TUI einen Börsenwert von 4,03 Mrd. Euro.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.net

