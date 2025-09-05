Medienbericht

ASML hat sich einem Medienbericht zufolge entschieden, der größte Anteilseigner des französischen KI-Startups Mistral AI zu werden.

Wie die Nachrichtenagentur Reuters mit Verweis auf namentlich nicht genannte Quellen berichtet, führt der niederländische Chipausrüster ASML eine Finanzierungsrunde für Mistral AI an, die das Startup für Künstliche Intelligenz mit 10 Milliarden Euro bewerten würde - vor der neuen Finanzspritze.

ASML hat dem Bericht zufolge zugestimmt, 1,3 Milliarden Euro in der insgesamt 1,7 Milliarden Euro schweren Finanzierungsrunde von Mistral zu investieren.

Mistral reagierte Reuters zufolge nicht auf die Bitte um eine Stellungnahme, ASML lehnte eine Stellungnahme ab.

Im Amsterdamer Handel gewinnt die ASML-Aktie zwischenzeitlich 0,91 Prozent auf 666,2 Euro.

