DAX23.745 +0,6%ESt505.341 +0,4%Top 10 Crypto15,58 -1,4%Dow45.401 -0,5%Nas21.700 ±-0,0%Bitcoin95.403 +0,5%Euro1,1723 ±0,0%Öl66,63 +1,5%Gold3.613 +0,7%
Beliebte Suche
DAX 40 Ölpreis Euro - Dollar Bitcoin - Euro Goldpreis
Meistgesucht
Rheinmetall 703000 NVIDIA 918422 RENK RENK73 Novo Nordisk A3EU6F BioNTech (ADRs) A2PSR2 Tesla A1CX3T Siemens Energy ENER6Y BYD A0M4W9 Lufthansa 823212 Allianz 840400 Mercedes-Benz Group (ex Daimler) 710000 Commerzbank CBK100 Infineon 623100 Deutsche Telekom 555750 Amazon 906866
Alle Aktien für 0 Euro (zzgl. Spreads) handeln mit finanzen.net zero. Hier informieren
Heute im Fokus
DAX fester -- Börsen in Fernost schließen freundlich -- Musk erhält Mega-Aktienpaket von Tesla -- Rüstungsaktien, ASML, Airbus, AMD, Munich Re, Porsche, Amazon, Continental, Kontron im Fokus
Top News
DroneShield-Aktie reagiert mit Kurssprung auf Aufnahme in S&P/ASX 200 DroneShield-Aktie reagiert mit Kurssprung auf Aufnahme in S&P/ASX 200
Neue Analyse: Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank) bewertet Infineon-Aktie mit Buy Neue Analyse: Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank) bewertet Infineon-Aktie mit Buy
Suche...
Login
ODER

Neu auf finanzen.net?

Kostenfrei registrieren und Vorteile nutzen

Übersicht Wertpapierdepots Musterdepots Watchlists Meine News Newsletter Forum Trading Desk Apps Social Media Podcasts
Profil
Wer­bung
Börsenspiel Trader 2025: Jetzt mit dem Kennwort "finanzen.net" unserer Spielgruppe beitreten und ein Aktienpaket von finanzen.net zero gewinnen!
Medienbericht

ASML wird wohl Hauptaktionär bei KI-Startup Mistral AI - Aktie steigt

08.09.25 09:39 Uhr
ASML übernimmt wohl Hauptaktionärsposition bei Mistral AI - Aktie fester | finanzen.net

ASML hat sich einem Medienbericht zufolge entschieden, der größte Anteilseigner des französischen KI-Startups Mistral AI zu werden.

Werte in diesem Artikel
Aktien
ASML NV
666,40 EUR 0,40 EUR 0,06%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen

Wie die Nachrichtenagentur Reuters mit Verweis auf namentlich nicht genannte Quellen berichtet, führt der niederländische Chipausrüster ASML eine Finanzierungsrunde für Mistral AI an, die das Startup für Künstliche Intelligenz mit 10 Milliarden Euro bewerten würde - vor der neuen Finanzspritze.

Wer­bung

ASML hat dem Bericht zufolge zugestimmt, 1,3 Milliarden Euro in der insgesamt 1,7 Milliarden Euro schweren Finanzierungsrunde von Mistral zu investieren.

Mistral reagierte Reuters zufolge nicht auf die Bitte um eine Stellungnahme, ASML lehnte eine Stellungnahme ab.

Im Amsterdamer Handel gewinnt die ASML-Aktie zwischenzeitlich 0,91 Prozent auf 666,2 Euro.

DJG/DJN/uxd/sha

DOW JONES

Ausgewählte Hebelprodukte auf ASML NV

Mit Knock-outs können spekulative Anleger überproportional an Kursbewegungen partizipieren. Wählen Sie einfach den gewünschten Hebel und wir zeigen Ihnen passende Open-End Produkte auf ASML NV

NameHebelKOEmittent
NameHebelKOEmittent
Wer­bung

Bildquellen: ASML

Nachrichten zu ASML NV

DatumMeistgelesen
Wer­bung

Analysen zu ASML NV

DatumRatingAnalyst
10:56ASML NV BuyJoh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
05.09.2025ASML NV BuyUBS AG
04.09.2025ASML NV Equal WeightBarclays Capital
26.08.2025ASML NV Market-PerformBernstein Research
08.08.2025ASML NV BuyGoldman Sachs Group Inc.
DatumRatingAnalyst
10:56ASML NV BuyJoh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
05.09.2025ASML NV BuyUBS AG
08.08.2025ASML NV BuyGoldman Sachs Group Inc.
17.07.2025ASML NV BuyDeutsche Bank AG
17.07.2025ASML NV BuyGoldman Sachs Group Inc.
DatumRatingAnalyst
04.09.2025ASML NV Equal WeightBarclays Capital
26.08.2025ASML NV Market-PerformBernstein Research
17.07.2025ASML NV NeutralUBS AG
17.07.2025ASML NV HoldJefferies & Company Inc.
17.07.2025ASML NV Market-PerformBernstein Research
DatumRatingAnalyst
16.07.2020ASML NV VerkaufenDZ BANK
22.06.2018ASML NV VerkaufenDZ BANK
22.07.2016ASML VerkaufenIndependent Research GmbH
01.04.2016ASML UnderperformBNP PARIBAS
21.01.2016ASML SellS&P Capital IQ

Um die Übersicht zu verbessern, haben Sie die Möglichkeit, die Analysen für ASML NV nach folgenden Kriterien zu filtern.

Alle: Alle Empfehlungen

Buy: Kaufempfehlungen wie z.B. "kaufen" oder "buy"
Hold: Halten-Empfehlungen wie z.B. "halten" oder "neutral"
Sell: Verkaufsempfehlungn wie z.B. "verkaufen" oder "reduce"
mehr Analysen