Mercedes-Benz Group (ex Daimler) Aktie News: Anleger greifen bei Mercedes-Benz Group (ex Daimler) am Montagvormittag zu
Die Aktie von Mercedes-Benz Group (ex Daimler) gehört am Montagvormittag zu den Hoffnungsträgern des Tages. Die Aktionäre schickten das Papier von Mercedes-Benz Group (ex Daimler) nach oben. Im XETRA-Handel gewann die Aktie zuletzt 1,2 Prozent auf 56,88 EUR.
Die Aktionäre schickten das Papier von Mercedes-Benz Group (ex Daimler) nach oben. Im XETRA-Handel gewann die Aktie um 09:06 Uhr 1,2 Prozent auf 56,88 EUR. In der Spitze legte die Mercedes-Benz Group (ex Daimler)-Aktie bis auf 56,88 EUR zu. Mit einem Wert von 56,40 EUR ging der Anteilsschein in den Handelstag. Zuletzt stieg das XETRA-Volumen auf 79.660 Mercedes-Benz Group (ex Daimler)-Aktien.
Am 11.03.2025 markierte das Papier bei 63,17 EUR den höchsten Stand in den vergangenen 52 Wochen. Um das 52-Wochen-Hoch zu erreichen, müsste die Mercedes-Benz Group (ex Daimler)-Aktie 11,06 Prozent zulegen. In den vergangenen 52 Wochen lag der Tiefstkurs des Papiers bei 45,60 EUR. Dieser Wert wurde am 07.04.2025 erreicht. Damit befindet sich das 52-Wochen-Tief 19,83 Prozent unter dem aktuellen Kurs der Mercedes-Benz Group (ex Daimler)-Aktie.
2024 wurde eine Dividende von Höhe von 4,30 EUR ausgeschüttet. Analysten prognostizieren für das laufende Jahr 2,58 EUR. Das durchschnittliche Kursziel geben Analysten bei 61,86 EUR je Mercedes-Benz Group (ex Daimler)-Aktie an.
Die Bilanz zum am 30.09.2025 beendeten Jahresviertel veröffentlichte Mercedes-Benz Group (ex Daimler) am 29.10.2025. Es wurde ein Ergebnis je Aktie in Höhe von 1,22 EUR präsentiert. Im Vorjahr hatten 1,81 EUR je Aktie in den Büchern gestanden. Das vergangene Quartal hat Mercedes-Benz Group (ex Daimler) mit einem Umsatz von insgesamt 32,15 Mrd. EUR abgeschlossen. Demnach hat das Unternehmen den Umsatz im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 34,53 Mrd. EUR erwirtschaftet worden waren, um 6,90 Prozent verringert.
Die Gewinn- und Umsatzzahlen für Q4 2025 dürfte Mercedes-Benz Group (ex Daimler) am 12.02.2026 vorlegen.
Experten gehen davon aus, dass Mercedes-Benz Group (ex Daimler) im Jahr 2025 5,50 EUR je Aktie Gewinn verbuchen wird.
|Datum
|Rating
|Analyst
|08:46
|Mercedes-Benz Group (ex Daimler) Kaufen
|DZ BANK
|31.10.2025
|Mercedes-Benz Group (ex Daimler) Market-Perform
|Bernstein Research
|30.10.2025
|Mercedes-Benz Group (ex Daimler) Neutral
|UBS AG
|30.10.2025
|Mercedes-Benz Group (ex Daimler) Buy
|Deutsche Bank AG
|30.10.2025
|Mercedes-Benz Group (ex Daimler) Market-Perform
|Bernstein Research
