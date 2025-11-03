DAX24.232 +1,1%Est505.702 +0,7%MSCI World4.343 -0,1%Top 10 Crypto14,76 -0,9%Nas23.725 +0,6%Bitcoin93.665 -2,4%Euro1,1515 -0,2%Öl64,62 -0,7%Gold4.006 +0,1%
Heute im Fokus
24.000-Punkte-Marke zurückerobert: DAX legt zu -- Berkshire Hathaway macht mehr Gewinn -- Pfizer verklagt Novo Nordisk -- TKMS, Highland Critical Minerals, Palantir, Apple, Lufthansa im Fokus
Kursentwicklung

Mercedes-Benz Group (ex Daimler) Aktie News: Mercedes-Benz Group (ex Daimler) reagiert am Mittag positiv

03.11.25 12:05 Uhr
Die Aktie von Mercedes-Benz Group (ex Daimler) gehört am Montagmittag zu den Hoffnungsträgern des Tages. Im XETRA-Handel gewannen die Mercedes-Benz Group (ex Daimler)-Papiere zuletzt 3,1 Prozent.

Werte in diesem Artikel
Aktien
Mercedes-Benz Group (ex Daimler)
57,91 EUR 1,85 EUR 3,30%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen

Um 11:49 Uhr stieg die Mercedes-Benz Group (ex Daimler)-Aktie. In der XETRA-Sitzung kletterte das Papier um 3,1 Prozent auf 57,93 EUR. Die Mercedes-Benz Group (ex Daimler)-Aktie kletterte in der Spitze bis auf 58,36 EUR. Den Handelstag beging das Papier bei 56,40 EUR. Zuletzt wurden via XETRA 766.606 Mercedes-Benz Group (ex Daimler)-Aktien umgesetzt.

Das 52-Wochen-Hoch erklomm der Anteilsschein am 11.03.2025 bei 63,17 EUR. 9,05 Prozent Plus fehlen der Mercedes-Benz Group (ex Daimler)-Aktie, um das 52-Wochen-Hoch wieder zu erreichen. Das 52-Wochen-Tief erreichte das Papier am 07.04.2025 (45,60 EUR). Gerechnet zum 52-Wochen-Tief hat die Mercedes-Benz Group (ex Daimler)-Aktie derzeit noch 21,28 Prozent Luft nach unten.

Nachdem Mercedes-Benz Group (ex Daimler) seine Aktionäre 2024 mit 4,30 EUR beteiligte, dürfte das Unternehmen nun eine Dividende in Höhe von 2,58 EUR je Aktie ausschütten. Im Durchschnitt gehen Experten von einem fairen Wert von 61,86 EUR je Mercedes-Benz Group (ex Daimler)-Aktie aus.

Mercedes-Benz Group (ex Daimler) ließ sich am 29.10.2025 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz wurde die Bilanz zum am 30.09.2025 beendeten Jahresviertel offengelegt. Im abgelaufenen Quartal wurde ein Ergebnis je Aktie von 1,22 EUR eingefahren. Im Vorjahresviertels waren 1,81 EUR je Aktie erzielt worden. Der Umsatz für das abgelaufene Quartal belief sich auf 32,15 Mrd. EUR – das entspricht einem Minus von 6,90 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 34,53 Mrd. EUR in den Büchern gestanden hatten.

Für das laufende Jahresviertel Q4 2025 wird am 12.02.2026 mit der Vorlage der Ergebnisse gerechnet.

Vorab gehen Experten von einem Gewinn je Mercedes-Benz Group (ex Daimler)-Aktie in Höhe von 5,50 EUR im Jahr 2025 aus.

Redaktion finanzen.net

Bildquellen: Vladi333 / Shutterstock.com

