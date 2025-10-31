DAX24.004 -0,5%Est505.679 -0,4%MSCI World4.343 -0,1%Top 10 Crypto15,06 +0,5%Nas23.581 -1,6%Bitcoin94.895 +1,5%Euro1,1571 ±0,0%Öl64,67 -0,1%Gold4.004 -0,9%
Mercedes-Benz Group (ex Daimler) im Fokus

Mercedes-Benz Group (ex Daimler) Aktie News: Mercedes-Benz Group (ex Daimler) am Vormittag freundlich

31.10.25 09:22 Uhr

31.10.25 09:22 Uhr
Zu den Performance-Besten des Tages zählt am Freitagvormittag die Aktie von Mercedes-Benz Group (ex Daimler). Zuletzt wies die Mercedes-Benz Group (ex Daimler)-Aktie Gewinne aus. In der XETRA-Sitzung ging es für das Papier um 0,2 Prozent auf 56,52 EUR nach oben.

Um 09:06 Uhr ging es für das Mercedes-Benz Group (ex Daimler)-Papier aufwärts. Im XETRA-Handel verteuerte es sich um 0,2 Prozent auf 56,52 EUR. Den höchsten Wert des Tages markierte die Mercedes-Benz Group (ex Daimler)-Aktie bei 56,88 EUR. Bei 56,58 EUR startete der Titel in den XETRA-Handelstag. Die Anzahl der bisher gehandelten Mercedes-Benz Group (ex Daimler)-Aktien beläuft sich auf 40.374 Stück.

Bei 63,17 EUR erreichte der Titel am 11.03.2025 das derzeitige 52-Wochen-Hoch. Das 52-Wochen-Hoch könnte die Mercedes-Benz Group (ex Daimler)-Aktie mit einem Kursplus von 11,77 Prozent wieder erreichen. Das 52-Wochen-Tief markierte der Titel am 07.04.2025 bei 45,60 EUR. Mit einem Abschlag von mindestens 19,32 Prozent könnte die Mercedes-Benz Group (ex Daimler)-Aktie ein neues 52-Wochen-Tief markieren.

Die Dividendenprognose für das laufende Jahr liegt bei 2,58 EUR. Im Vorjahr erhielten Mercedes-Benz Group (ex Daimler)-Aktionäre 4,30 EUR je Wertpapier. Im Durchschnitt gehen Experten von einem fairen Wert von 61,86 EUR je Mercedes-Benz Group (ex Daimler)-Aktie aus.

Am 29.10.2025 legte Mercedes-Benz Group (ex Daimler) die Bilanz zum abgelaufenen Jahresviertel, das am 30.09.2025 endete, vor. Das EPS belief sich auf 1,22 EUR gegenüber 1,81 EUR je Aktie im Vorjahresquartal. In Sachen Umsatz präsentierte das Unternehmen 32,15 Mrd. EUR – eine Minderung von 6,90 Prozent gegenüber dem Umsatz im Vorjahresviertel. Damals hatte der Konzern einen Umsatz von 34,53 Mrd. EUR eingefahren.

Die Vorlage der Q4 2025-Finanzergebnisse wird für den 12.02.2026 terminiert.

Im Vorfeld schätzen Experten, dass Mercedes-Benz Group (ex Daimler) einen Gewinn von 5,59 EUR je Aktie in der Bilanz 2025 stehen haben dürfte.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Mercedes-Benz Group (ex Daimler)-Aktie

