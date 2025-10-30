DAX24.113 -0,1%Est505.688 -0,3%MSCI World4.343 -0,1%Top 10 Crypto14,77 -4,0%Nas23.733 -0,9%Bitcoin93.100 -1,8%Euro1,1563 -0,4%Öl64,97 +0,1%Gold3.996 +1,3%
Heute im Fokus
Nach EZB-Entscheid: DAX stabil -- US-Börsen uneins -- Trump und Xi mit Teileinigung -- Microsoft, Alphabet, Novo Nordisk, DroneShield, Meta, Scout24, HelloFresh, Palantir, Bitcoin, D-Wave im Fokus
Top News
Starbucks-Aktie höher: US-Kaffeehauskette meldet Umsatzplus und Gewinnrückgang Starbucks-Aktie höher: US-Kaffeehauskette meldet Umsatzplus und Gewinnrückgang
Alphabet-Aktie springt an: Google-Mutter steigert im 3. Quartal Gewinn Alphabet-Aktie springt an: Google-Mutter steigert im 3. Quartal Gewinn
Kurs der Mercedes-Benz Group (ex Daimler)

Mercedes-Benz Group (ex Daimler) Aktie News: Mercedes-Benz Group (ex Daimler) am Donnerstagnachmittag mit Kursabschlägen

30.10.25 16:08 Uhr
Mercedes-Benz Group (ex Daimler) Aktie News: Mercedes-Benz Group (ex Daimler) am Donnerstagnachmittag mit Kursabschlägen

Zu den Verlustbringern des Tages zählt am Donnerstagnachmittag die Aktie von Mercedes-Benz Group (ex Daimler). Die Aktie notierte zuletzt mit Verlusten. Im XETRA-Handel verbilligte sie sich um 0,8 Prozent auf 56,59 EUR.

Aktien
Mercedes-Benz Group (ex Daimler)
56,40 EUR -0,41 EUR -0,72%
Aktie kaufen

Die Mercedes-Benz Group (ex Daimler)-Aktie musste um 15:52 Uhr im XETRA-Handel abgeben und fiel um 0,8 Prozent auf 56,59 EUR. Die Mercedes-Benz Group (ex Daimler)-Aktie sank bis auf 56,56 EUR. Zur Börseneröffnung tendierte der Titel bei 57,39 EUR. Über XETRA wurden im bisherigen Handelsverlauf 970.981 Mercedes-Benz Group (ex Daimler)-Aktien zum Kauf oder Verkauf angeboten.

Das 52-Wochen-Hoch erklomm der Anteilsschein am 11.03.2025 bei 63,17 EUR. Der Abstand zum 52-Wochen-Hoch beträgt derzeit 11,63 Prozent. Am 07.04.2025 verringerte sich der Aktienkurs auf bis zu 45,60 EUR und markierte damit das derzeitige 52-Wochen-Tief. Das 52-Wochen-Tief könnte die Mercedes-Benz Group (ex Daimler)-Aktie mit einem Verlust von 19,42 Prozent wieder erreichen.

Mercedes-Benz Group (ex Daimler)-Anleger erhielten im Jahr 2024 eine Dividende von 4,30 EUR, Analysten gehen in diesem Jahr von 2,62 EUR aus. Analysten geben ein durchschnittliches Kursziel von 61,86 EUR an.

Mercedes-Benz Group (ex Daimler) ließ sich am 30.07.2025 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz wurde die Bilanz zum am 30.06.2025 beendeten Jahresviertel offengelegt. Es wurde ein Ergebnis je Aktie in Höhe von 0,95 EUR präsentiert. Im Vorjahr hatten 1,81 EUR je Aktie in den Büchern gestanden. Das vergangene Quartal hat Mercedes-Benz Group (ex Daimler) mit einem Umsatz von insgesamt 33,15 Mrd. EUR abgeschlossen. Demnach hat das Unternehmen den Umsatz im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 34,53 Mrd. EUR erwirtschaftet worden waren, um 3,98 Prozent verringert.

Die Kennzahlen für Q4 2025 dürfte Mercedes-Benz Group (ex Daimler) am 12.02.2026 präsentieren.

Experten gehen davon aus, dass Mercedes-Benz Group (ex Daimler) im Jahr 2025 5,51 EUR je Aktie Gewinn verbuchen wird.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Mercedes-Benz Group (ex Daimler)-Aktie

Mercedes-Benz-Aktie zieht kräftig an: Gewinneinbruch nach Sparprogramm - bessere Marge in Q3

Aktien von Stellantis, NVIDIA, Uber & Foxconn stark: Kooperation bei Robotaxis

Mercedes-Benz Group (ex Daimler)-Aktie-Analyse: UBS AG bewertet mit Neutral

NameHebelKOEmittent
Nachrichten zu Mercedes-Benz Group (ex Daimler)

DatumMeistgelesen
Analysen zu Mercedes-Benz Group (ex Daimler)

DatumRatingAnalyst
13:11Mercedes-Benz Group (ex Daimler) NeutralUBS AG
13:01Mercedes-Benz Group (ex Daimler) BuyDeutsche Bank AG
08:26Mercedes-Benz Group (ex Daimler) Market-PerformBernstein Research
08:01Mercedes-Benz Group (ex Daimler) OverweightJP Morgan Chase & Co.
08:01Mercedes-Benz Group (ex Daimler) HoldJoh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
DatumRatingAnalyst
13:01Mercedes-Benz Group (ex Daimler) BuyDeutsche Bank AG
08:01Mercedes-Benz Group (ex Daimler) OverweightJP Morgan Chase & Co.
29.10.2025Mercedes-Benz Group (ex Daimler) BuyWarburg Research
29.10.2025Mercedes-Benz Group (ex Daimler) OverweightJP Morgan Chase & Co.
13.10.2025Mercedes-Benz Group (ex Daimler) BuyDeutsche Bank AG
DatumRatingAnalyst
13:11Mercedes-Benz Group (ex Daimler) NeutralUBS AG
08:26Mercedes-Benz Group (ex Daimler) Market-PerformBernstein Research
08:01Mercedes-Benz Group (ex Daimler) HoldJoh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
08:01Mercedes-Benz Group (ex Daimler) HoldJefferies & Company Inc.
29.10.2025Mercedes-Benz Group (ex Daimler) NeutralUBS AG
DatumRatingAnalyst
18.02.2025Mercedes-Benz Group (ex Daimler) UnderweightBarclays Capital
13.01.2025Mercedes-Benz Group (ex Daimler) UnderweightBarclays Capital
03.12.2024Mercedes-Benz Group (ex Daimler) UnderweightBarclays Capital
17.12.2021Daimler HoldHSBC
18.02.2021Daimler SellWarburg Research

