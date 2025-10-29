Mercedes-Benz Group (ex Daimler) Aktie
Marktkap. 54,92 Mrd. EURKGV 5,28 Div. Rendite 7,99%
WKN 710000
ISIN DE0007100000
Symbol MBGAF
Mercedes-Benz Group (ex Daimler) Hold
Aktie in diesem Artikel
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Jefferies hat das Kursziel für Mercedes-Benz von 60 auf 62 Euro angehoben, aber die Einstufung auf "Hold" belassen. Das dritte Quartal des Autobauers habe willkommene Stabilität unter schwierigen Geschäftsbedingungen gezeigt, schrieb Philippe Houchois am Mittwochabend in seinem Rückblick auf den Zwischenbericht. Die Stuttgarter blieben sein bevorzugter Wert unter den Premium-Herstellern. Der Experte erhöhte seine Schätzungen für die Gewinne und den Barmittelzufluss./rob/gl/ag
Veröffentlichung der Original-Studie: 29.10.2025 / 18:21 / Zeitzone in Studie nicht angegeben Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 29.10.2025 / 18:21 / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Bildquellen: Vladi333 / Shutterstock.com
Zusammenfassung: Mercedes-Benz Group (ex Daimler) Hold
|Unternehmen:
Mercedes-Benz Group (ex Daimler)
|Analyst:
Jefferies & Company Inc.
|Kursziel:
62,00 €
|Rating jetzt:
Hold
|Kurs*:
57,07 €
|Abst. Kursziel*:
8,64%
|Rating vorher:
Hold
|Kurs aktuell:
56,75 €
|Abst. Kursziel aktuell:
9,25%
|
Analyst Name:
Philippe Houchois
|KGV*:
-
|Ø Kursziel:
61,83 €
*zum Zeitpunkt der Analyse
