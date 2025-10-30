Mercedes-Benz Group (ex Daimler) Aktie News: Mercedes-Benz Group (ex Daimler) zeigt sich am Donnerstagmittag freundlich
Zu den Performance-Besten des Tages zählt am Donnerstagmittag die Aktie von Mercedes-Benz Group (ex Daimler). Im XETRA-Handel gewannen die Mercedes-Benz Group (ex Daimler)-Papiere zuletzt 0,2 Prozent.
Werte in diesem Artikel
Um 11:48 Uhr wies die Mercedes-Benz Group (ex Daimler)-Aktie Gewinne aus. In der XETRA-Sitzung ging es für das Papier um 0,2 Prozent auf 57,13 EUR nach oben. Den höchsten Stand des Tages erreichte die Mercedes-Benz Group (ex Daimler)-Aktie bisher bei 58,05 EUR. Den XETRA-Handel startete das Papier bei 57,39 EUR. Das Handelsvolumen belief sich zuletzt auf 541.082 Mercedes-Benz Group (ex Daimler)-Aktien.
Bei 63,17 EUR erreichte der Titel am 11.03.2025 das derzeitige 52-Wochen-Hoch. Derzeit notiert die Mercedes-Benz Group (ex Daimler)-Aktie damit 9,56 Prozent unterhalb des 52-Wochen-Hochs. Bei einem Wert von 45,60 EUR erreichte der Anteilsschein den tiefsten Stand seit 52 Wochen (07.04.2025). Das 52-Wochen-Tief könnte die Mercedes-Benz Group (ex Daimler)-Aktie mit einem Verlust von 20,18 Prozent wieder erreichen.
Die Dividendenprognose für das laufende Jahr liegt bei 2,62 EUR. Im Vorjahr erhielten Mercedes-Benz Group (ex Daimler)-Aktionäre 4,30 EUR je Wertpapier. Analysten bewerten die Mercedes-Benz Group (ex Daimler)-Aktie im Durchschnitt mit 60,59 EUR.
Am 30.07.2025 stellte das Unternehmen das Zahlenwerk zum am 30.06.2025 abgelaufenen Jahresviertel vor. Der Gewinn je Aktie lag bei 0,95 EUR. Im Vorjahresviertel waren 1,81 EUR je Aktie erzielt worden. Der Umsatz wurde auf 33,15 Mrd. EUR beziffert – das bedeutet einen Abschlag von 3,98 Prozent im Vergleich zum Vorjahresquartal, in dem 34,53 Mrd. EUR umgesetzt worden waren.
Voraussichtlich am 12.02.2026 dürfte Mercedes-Benz Group (ex Daimler) Anlegern einen Blick in die Q4 2025-Bilanz gewähren.
Der Gewinn 2025 dürfte sich laut Analystenschätzungen auf 5,51 EUR je Mercedes-Benz Group (ex Daimler)-Aktie belaufen.
Redaktion finanzen.net
Die aktuellsten News zur Mercedes-Benz Group (ex Daimler)-Aktie
Mercedes-Benz-Aktie zieht kräftig an: Gewinneinbruch nach Sparprogramm - bessere Marge in Q3
Aktien von Stellantis, NVIDIA, Uber & Foxconn stark: Kooperation bei Robotaxis
Mercedes-Benz Group (ex Daimler)-Aktie-Analyse: UBS AG bewertet mit Neutral
|Datum
|Rating
|Analyst
|13:11
|Mercedes-Benz Group (ex Daimler) Neutral
|UBS AG
|13:01
|Mercedes-Benz Group (ex Daimler) Buy
|Deutsche Bank AG
|08:26
|Mercedes-Benz Group (ex Daimler) Market-Perform
|Bernstein Research
|08:01
|Mercedes-Benz Group (ex Daimler) Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|08:01
|Mercedes-Benz Group (ex Daimler) Hold
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
