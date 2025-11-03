DAX24.157 +0,8%Est505.681 +0,3%MSCI World4.343 -0,1%Top 10 Crypto14,61 -1,9%Nas23.822 +0,4%Bitcoin93.036 -3,0%Euro1,1514 -0,2%Öl64,52 -0,9%Gold4.008 +0,2%
Mercedes-Benz Group (ex Daimler) Aktie News: Mercedes-Benz Group (ex Daimler) am Nachmittag gefragt

03.11.25 16:08 Uhr
Mercedes-Benz Group (ex Daimler) Aktie News: Mercedes-Benz Group (ex Daimler) am Nachmittag gefragt

Die Aktie von Mercedes-Benz Group (ex Daimler) zählt am Montagnachmittag zu den Gewinnern des Tages. Zuletzt konnte die Aktie von Mercedes-Benz Group (ex Daimler) zulegen und verteuerte sich in der XETRA-Sitzung um 2,0 Prozent auf 57,34 EUR.

Mercedes-Benz Group (ex Daimler)
57,24 EUR 1,18 EUR 2,10%
Die Mercedes-Benz Group (ex Daimler)-Aktie konnte um 15:52 Uhr im XETRA-Handel zulegen und verteuerte sich um 2,0 Prozent auf 57,34 EUR. Bei 58,36 EUR markierte die Mercedes-Benz Group (ex Daimler)-Aktie ihr bisheriges Tageshoch. Zur Startglocke notierte der Anteilsschein bei 56,40 EUR. Bisher wurden via XETRA 1.306.494 Mercedes-Benz Group (ex Daimler)-Aktien gekauft oder verkauft.

Den höchsten Stand seit 52 Wochen (63,17 EUR) erklomm das Papier am 11.03.2025. Mit einem Zuwachs von 10,17 Prozent wäre das 52-Wochen-Hoch vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht. Kursverluste drückten das Papier am 07.04.2025 auf bis zu 45,60 EUR und somit auf den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Damit befindet sich das 52-Wochen-Tief 20,47 Prozent unter dem aktuellen Kurs der Mercedes-Benz Group (ex Daimler)-Aktie.

Im Jahr 2024 erhielten Mercedes-Benz Group (ex Daimler)-Anleger einen Gewinnanteil in Höhe von 4,30 EUR. Die Dividenden-Schätzung für das laufende Jahr liegt bei 2,58 EUR. Im Durchschnitt errechneten Experten ein Kursziel von 61,86 EUR für die Mercedes-Benz Group (ex Daimler)-Aktie.

Mercedes-Benz Group (ex Daimler) ließ sich am 29.10.2025 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz wurde die Bilanz zum am 30.09.2025 beendeten Jahresviertel offengelegt. Das EPS belief sich auf 1,22 EUR gegenüber 1,81 EUR je Aktie im Vorjahresquartal. Gegenüber dem Vorjahreszeitraum hat Mercedes-Benz Group (ex Daimler) in dem abgelaufenen Quartal Umsatzeinbußen von 6,90 Prozent hinnehmen müssen. Der Umsatz lag bei 32,15 Mrd. EUR. Im Vorjahresviertel waren 34,53 Mrd. EUR in den Büchern gestanden.

Am 12.02.2026 werden die Q4 2025-Kennzahlen voraussichtlich präsentiert.

Den erwarteten Gewinn je Mercedes-Benz Group (ex Daimler)-Aktie für das Jahr 2025 setzen Experten auf 5,50 EUR fest.

Redaktion finanzen.net

DatumRatingAnalyst
08:46Mercedes-Benz Group (ex Daimler) KaufenDZ BANK
31.10.2025Mercedes-Benz Group (ex Daimler) Market-PerformBernstein Research
30.10.2025Mercedes-Benz Group (ex Daimler) NeutralUBS AG
30.10.2025Mercedes-Benz Group (ex Daimler) BuyDeutsche Bank AG
30.10.2025Mercedes-Benz Group (ex Daimler) Market-PerformBernstein Research
