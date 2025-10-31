Mercedes-Benz Group (ex Daimler) Aktie News: Mercedes-Benz Group (ex Daimler) am Nachmittag mit negativen Vorzeichen

Aktie im Blick

Die Aktie von Mercedes-Benz Group (ex Daimler) gehört am Freitagnachmittag zu den Verlierern des Tages. Die Mercedes-Benz Group (ex Daimler)-Aktie musste zuletzt im XETRA-Handel abgeben und fiel um 0,5 Prozent auf 56,12 EUR.

Um 15:52 Uhr fiel die Mercedes-Benz Group (ex Daimler)-Aktie. Im XETRA-Handel rutschte das Papier um 0,5 Prozent auf 56,12 EUR ab. Die höchsten Verluste verbuchte die Mercedes-Benz Group (ex Daimler)-Aktie bis auf 55,81 EUR. Bei 56,58 EUR eröffnete der Anteilsschein die Börsensitzung. Zuletzt wechselten via XETRA 661.933 Mercedes-Benz Group (ex Daimler)-Aktien den Besitzer.

Mit einem Kursgewinn bis auf 63,17 EUR erreichte der Titel am 11.03.2025 ein 52-Wochen-Hoch. Zum 52-Wochen-Hoch tendiert die Mercedes-Benz Group (ex Daimler)-Aktie somit 11,16 Prozent niedriger. Das 52-Wochen-Tief erreichte das Papier am 07.04.2025 (45,60 EUR). Abschläge von 18,75 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Tief drücken.

Für Mercedes-Benz Group (ex Daimler)-Aktionäre gab es im Jahr 2024 eine Dividende in Höhe von 4,30 EUR. Im kommenden Jahr dürften Schätzungen zufolge 2,58 EUR ausgeschüttet werden. Das durchschnittliche Kursziel liegt für die Mercedes-Benz Group (ex Daimler)-Aktie bei 61,86 EUR.

Am 29.10.2025 äußerte sich Mercedes-Benz Group (ex Daimler) zu den Kennzahlen des am 30.09.2025 ausgelaufenen Quartals. Es wurde ein Ergebnis je Aktie in Höhe von 1,22 EUR präsentiert. Im Vorjahr hatten 1,81 EUR je Aktie in den Büchern gestanden. Auf der Umsatzseite hat Mercedes-Benz Group (ex Daimler) im vergangenen Quartal 32,15 Mrd. EUR verbucht. Das bedeutet eine Umsatzabschwächung von 6,90 Prozent gegenüber dem Vorjahresergebnis. Damals hatte Mercedes-Benz Group (ex Daimler) 34,53 Mrd. EUR umsetzen können.

Die Kennzahlen für Q4 2025 dürfte Mercedes-Benz Group (ex Daimler) am 12.02.2026 präsentieren.

Die Experten-Prognosen für das EPS 2025 liegen bei durchschnittlich 5,59 EUR je Mercedes-Benz Group (ex Daimler)-Aktie.

