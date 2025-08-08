DAX24.065 -0,4%ESt505.335 -0,2%Top 10 Crypto16,71 +2,8%Dow44.176 +0,5%Nas21.450 +1,0%Bitcoin104.354 +1,9%Euro1,1654 +0,1%Öl65,98 -0,5%Gold3.366 -1,0%
Mercedes-Benz Group (ex Daimler) Aktie News: Mercedes-Benz Group (ex Daimler) gewinnt am Vormittag

11.08.25 09:24 Uhr
Mercedes-Benz Group (ex Daimler) Aktie News: Mercedes-Benz Group (ex Daimler) gewinnt am Vormittag

Die Aktie von Mercedes-Benz Group (ex Daimler) gehört am Montagvormittag zu den Performance-Besten des Tages. Zuletzt stieg die Mercedes-Benz Group (ex Daimler)-Aktie. In der XETRA-Sitzung kletterte das Papier um 1,1 Prozent auf 52,70 EUR.

Werte in diesem Artikel
Aktien
Mercedes-Benz Group (ex Daimler)
52,16 EUR 0,16 EUR 0,31%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen

Das Papier von Mercedes-Benz Group (ex Daimler) konnte um 09:06 Uhr klettern und stieg im XETRA-Handel um 1,1 Prozent auf 52,70 EUR. Die Mercedes-Benz Group (ex Daimler)-Aktie kletterte in der Spitze bis auf 52,71 EUR. Zur Börseneröffnung tendierte der Titel bei 52,41 EUR. Das Handelsvolumen belief sich zuletzt auf 55.119 Mercedes-Benz Group (ex Daimler)-Aktien.

Das 52-Wochen-Hoch erreichte der Anteilsschein am 28.08.2024 bei 63,24 EUR. Gewinne von 20,00 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Hoch hieven. Am 07.04.2025 sank der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Tief bei 45,60 EUR ab. Gerechnet zum 52-Wochen-Tief hat die Mercedes-Benz Group (ex Daimler)-Aktie derzeit noch 13,47 Prozent Luft nach unten.

Die Dividendenausschüttung für Mercedes-Benz Group (ex Daimler)-Aktionäre betrug im Jahr 2024 4,30 EUR, in diesem Jahr dürfte sich die Dividende laut Expertenschätzungen auf 2,70 EUR belaufen. Im Mittel gehen Analysten von einem Kursziel von 61,50 EUR aus.

Am 30.07.2025 legte Mercedes-Benz Group (ex Daimler) die Bilanz zum abgelaufenen Jahresviertel, das am 30.06.2025 endete, vor. Es wurde ein Gewinn je Aktie von 0,95 EUR ausgewiesen. Im Vorjahresquartal war ein Gewinn je Aktie von 2,95 EUR erwirtschaftet worden. Der Umsatz lag bei 33,15 Mrd. EUR – das entspricht einem Abschlag von 9,77 Prozent gegenüber dem Vorjahreszeitraum. Damals waren 36,74 Mrd. EUR erwirtschaftet worden.

Die Vorlage der Q3 2025-Finanzergebnisse wird am 29.10.2025 erwartet. Einen Blick in die Q3 2026-Bilanz können Mercedes-Benz Group (ex Daimler)-Anleger Experten zufolge am 23.10.2026 werfen.

Analysten-Prognosen zufolge dürfte sich das EPS 2025 auf 5,92 EUR je Aktie belaufen.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Mercedes-Benz Group (ex Daimler)-Aktie

So schätzen die Analysten die Mercedes-Benz Group (ex Daimler)-Aktie im Juli 2025 ein

DAX 40-Wert Mercedes-Benz Group (ex Daimler)-Aktie: So viel Verlust wäre bei einem Investment in Mercedes-Benz Group (ex Daimler) von vor 10 Jahren angefallen

Halten von DZ BANK für Mercedes-Benz Group (ex Daimler)-Aktie

