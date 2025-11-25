DAX23.244 ±0,0%Est505.535 +0,1%MSCI World4.343 -0,1%Top 10 Crypto11,93 -4,1%Nas22.872 +2,7%Bitcoin75.779 -1,1%Euro1,1532 +0,1%Öl63,26 -0,2%Gold4.131 -0,2%
Mercedes-Benz Group (ex Daimler) Aktie News: Mercedes-Benz Group (ex Daimler) am Dienstagmittag nahe Nulllinie

25.11.25 12:05 Uhr

25.11.25 12:05 Uhr
Wenig Veränderung zeigt am Dienstagmittag die Aktie von Mercedes-Benz Group (ex Daimler). Ohne große Ausschläge präsentierte sich zuletzt die Mercedes-Benz Group (ex Daimler)-Aktie. Der Anteilsschein notierte via XETRA bei 57,50 EUR.

Werte in diesem Artikel
Aktien
Mercedes-Benz Group (ex Daimler)
57,47 EUR 0,08 EUR 0,14%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen

Anleger zeigten sich um 11:48 Uhr bei der Mercedes-Benz Group (ex Daimler)-Aktie unentschlossen. Der Anteilsschein notierte im XETRA-Handel nahezu unverändert bei 57,50 EUR. Kurzfristig markierte die Mercedes-Benz Group (ex Daimler)-Aktie bei 57,72 EUR ihr bisheriges Tageshoch. Das Tagestief markierte die Mercedes-Benz Group (ex Daimler)-Aktie bei 56,94 EUR. Zur Startglocke notierte der Anteilsschein bei 57,61 EUR. Das Handelsvolumen belief sich zuletzt auf 245.269 Mercedes-Benz Group (ex Daimler)-Aktien.

In den vergangenen 52 Wochen lag der Höchstwert des Papiers bei 63,17 EUR. Dieser Kurs wurde am 11.03.2025 erreicht. Damit befindet sich das 52-Wochen-Hoch 9,86 Prozent über dem aktuellen Kurs der Mercedes-Benz Group (ex Daimler)-Aktie. Am 07.04.2025 gab der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 45,60 EUR nach und fiel damit auf den tiefsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Damit befindet sich das 52-Wochen-Tief 20,70 Prozent unter dem aktuellen Kurs der Mercedes-Benz Group (ex Daimler)-Aktie.

Mercedes-Benz Group (ex Daimler)-Aktionäre bezogen im Jahr 2024 über eine Dividende in Höhe von 4,30 EUR. Im laufenden Jahr dürfte sich die Dividendenausschüttung auf 2,56 EUR belaufen. Das durchschnittliche Kursziel geben Analysten bei 63,32 EUR je Mercedes-Benz Group (ex Daimler)-Aktie an.

Einen Blick in die Bücher des vergangenen Jahresviertel gewährte Mercedes-Benz Group (ex Daimler) am 29.10.2025. Der Gewinn je Aktie belief sich auf 1,22 EUR gegenüber 1,81 EUR im Vorjahresquartal. Auf der Umsatzseite wurde ein Minus von 6,90 Prozent im Vergleich zum Umsatz im Vorjahr vermeldet. Der Umsatz belief sich auf 32,15 Mrd. EUR. Im Vorjahreszeitraum waren 34,53 Mrd. EUR in den Büchern gestanden.

Am 12.02.2026 werden die Q4 2025-Kennzahlen voraussichtlich präsentiert.

Analysten-Prognosen zufolge dürfte sich das EPS 2025 auf 5,35 EUR je Aktie belaufen.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Mercedes-Benz Group (ex Daimler)-Aktie

Mercedes-Benz Group (ex Daimler)-Aktie: Hochstufung durch Goldman Sachs Group Inc.

BYD-Aktie dennoch unter Druck: China wird 2025 fast 8 Millionen Elektroautos bauen

Aktien von Mercedes und VW im Fokus: Vorsprung deutscher Autobauer bei autonomem Fahren bröckelt

Bildquellen: Frank Gaertner / Shutterstock.com

