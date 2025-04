Mercedes-Benz Group (ex Daimler) Aktie News: Mercedes-Benz Group (ex Daimler) am Mittag mit grünen Vorzeichen

Kursverlauf

Die Aktie von Mercedes-Benz Group (ex Daimler) gehört am Montagmittag zu den erfolgreicheren des Tages. Die Aktie legte zuletzt in der XETRA-Sitzung 1,5 Prozent auf 55,39 EUR zu.

Die Aktie legte um 11:48 Uhr in der XETRA-Sitzung 1,5 Prozent auf 55,39 EUR zu. In der Spitze legte die Mercedes-Benz Group (ex Daimler)-Aktie bis auf 55,51 EUR zu. Zum Start in den Handelstag hatte das Papier einen Wert von 55,05 EUR. Bisher wurden via XETRA 806.508 Mercedes-Benz Group (ex Daimler)-Aktien gekauft oder verkauft.

In den vergangenen 52 Wochen lag der Höchstwert des Papiers bei 75,28 EUR. Dieser Kurs wurde am 30.04.2024 erreicht. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Hoch 35,91 Prozent über dem aktuellen Aktienkurs an. In den vergangenen 52 Wochen lag der Tiefstkurs des Papiers bei 45,60 EUR. Dieser Wert wurde am 07.04.2025 erreicht. Derzeit notiert die Mercedes-Benz Group (ex Daimler)-Aktie damit 21,47 Prozent oberhalb des 52-Wochen-Tiefs.

Für Mercedes-Benz Group (ex Daimler)-Aktionäre gab es im Jahr 2024 eine Dividende in Höhe von 4,30 EUR. Im kommenden Jahr dürften Schätzungen zufolge 3,49 EUR ausgeschüttet werden. Das Kursziel der Analysten beläuft sich durchschnittlich auf 66,68 EUR.

Mercedes-Benz Group (ex Daimler) gewährte am 20.02.2025 Anlegern einen Blick in die Bilanz des am 31.12.2024 abgelaufenen Quartals. Es wurde ein Gewinn je Aktie von 2,57 EUR ausgewiesen. Im Vorjahresquartal war ein Gewinn je Aktie von 2,99 EUR erwirtschaftet worden. Der Umsatz ging im Vorjahresvergleich um 4,50 Prozent zurück. Hier wurden 38,45 Mrd. EUR gegenüber 40,26 Mrd. EUR im Vorjahreszeitraum generiert.

Am 30.04.2025 dürfte die Q1 2025-Bilanz von Mercedes-Benz Group (ex Daimler) veröffentlicht werden. Schätzungsweise am 29.07.2026 dürfte Mercedes-Benz Group (ex Daimler) die Q2 2026-Finanzergebnisse präsentieren.

Die Experten-Prognosen für das EPS 2025 liegen bei durchschnittlich 7,98 EUR je Mercedes-Benz Group (ex Daimler)-Aktie.

