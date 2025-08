Merck Aktie News: Merck am Vormittag mit Kursabschlägen

Kursentwicklung

Zu den Verlustbringern des Tages zählt am Freitagvormittag die Aktie von Merck. Die Merck-Aktie gab im XETRA-Handel zuletzt um 1,6 Prozent auf 108,55 EUR nach.

Die Merck-Aktie wies um 09:06 Uhr Verluste aus. Im XETRA-Handel ging es für das Papier um 1,6 Prozent auf 108,55 EUR abwärts. Das bisherige Tagestief markierte Merck-Aktie bei 107,05 EUR. Die XETRA-Sitzung begann das Papier bei einem Kurs von 107,70 EUR. Von der Merck-Aktie wurden im bisherigen Tagesverlauf 22.186 Stück gehandelt.

Bei 177,00 EUR erreichte der Titel am 31.08.2024 das derzeitige 52-Wochen-Hoch. Zum 52-Wochen-Hoch tendiert die Merck-Aktie somit 38,67 Prozent niedriger. Am 22.07.2025 verringerte sich der Aktienkurs auf bis zu 103,00 EUR und markierte damit das derzeitige 52-Wochen-Tief. Mit einem Kursverlust von 5,11 Prozent würde die Merck-Aktie auf das Niveau des 52-Wochen-Tiefs zurückfallen.

Im Jahr 2024 erhielten Merck-Anleger einen Gewinnanteil in Höhe von 2,20 EUR. Die Dividenden-Schätzung für das laufende Jahr liegt bei 2,28 EUR. Im Mittel gehen Analysten von einem Kursziel von 156,67 EUR aus.

Merck veröffentlichte am 13.05.2025 auf der all-dreimonatlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum am 31.03.2025 abgelaufenen Jahresviertel. Der Gewinn je Aktie belief sich auf 1,69 EUR. Im Vorjahresviertel hatte Merck 1,60 EUR je Aktie erwirtschaftet. Auf der Umsatzseite standen 5,28 Mrd. EUR in den Büchern. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen 5,12 Mrd. EUR umgesetzt.

Auf der Gewinnseite erwarten Experten für das Jahr 2025 8,51 EUR je Aktie in den Merck-Büchern.

