Merck Aktie News: Merck am Vormittag im Aufwind

Zu den Performance-Besten des Tages zählt am Montagvormittag die Aktie von Merck. Das Papier von Merck legte zuletzt zu und stieg im XETRA-Handel um 1,1 Prozent auf 109,45 EUR.

Das Papier von Merck legte um 09:06 Uhr zu und stieg im XETRA-Handel um 1,1 Prozent auf 109,45 EUR. Die Merck-Aktie zog in der Spitze bis auf 109,55 EUR an. Bei 109,00 EUR ging der Anteilsschein in den XETRA-Handel. Bisher wurden heute 4.087 Merck-Aktien gehandelt.

Das 52-Wochen-Hoch erklomm der Anteilsschein am 31.08.2024 bei 177,00 EUR. Das 52-Wochen-Hoch liegt 61,72 Prozent über dem aktuellen Kursniveau der Merck-Aktie. Am 07.08.2025 gab der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 100,70 EUR nach und fiel damit auf den tiefsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Mit einem Kursverlust von 7,99 Prozent würde die Merck-Aktie auf das Niveau des 52-Wochen-Tiefs zurückfallen.

Merck-Aktionäre bezogen im Jahr 2024 über eine Dividende in Höhe von 2,20 EUR. Im laufenden Jahr dürfte sich die Dividendenausschüttung auf 2,27 EUR belaufen. Das durchschnittliche Kursziel geben Analysten bei 148,71 EUR je Merck-Aktie an.

Am 07.08.2025 hat Merck die Kennzahlen zum am 30.06.2025 abgelaufenen Jahresviertel präsentiert. Das EPS wurde auf 1,50 EUR beziffert. Im Vorjahresquartal hatten 1,40 EUR je Aktie in den Büchern gestanden. Auf der Umsatzseite wurde ein Abschlag zum Vorjahreszeitraum von 1,81 Prozent vermeldet. Der Umsatz lag zuletzt bei 5,26 Mrd. EUR. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen 5,35 Mrd. EUR US-Dollar umgesetzt.

In der Merck-Bilanz dürfte laut Analysten 2025 8,32 EUR je Aktie an Gewinn ausgewiesen werden.

