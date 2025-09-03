Merck Aktie News: Merck gewinnt am Mittag

Aktienkurs aktuell

Die Aktie von Merck zählt am Montagmittag zu den bestplatzierten des Tages. Die Aktie notierte zuletzt mit Gewinnen. Im XETRA-Handel legte sie um 0,3 Prozent auf 109,90 EUR zu.

Die Aktie legte um 11:45 Uhr in der XETRA-Sitzung 0,3 Prozent auf 109,90 EUR zu. Das bisherige Tageshoch markierte die Merck-Aktie bei 110,25 EUR. Noch zum Handelsstart lag der Wert der Aktie bei 110,00 EUR. Im XETRA-Handel wechselten bis jetzt 20.841 Merck-Aktien den Besitzer.

Am 13.09.2024 markierte das Papier bei 171,95 EUR den höchsten Stand in den vergangenen 52 Wochen. Der aktuelle Kurs der Merck-Aktie ist somit 56,46 Prozent vom 52-Wochen-Hoch entfernt. Bei einem Wert von 100,70 EUR erreichte der Anteilsschein den tiefsten Stand seit 52 Wochen (07.08.2025). Damit siedelt sich das 52-Wochen-Tief 8,37 Prozent unter dem aktuellen Aktienkurs an.

Experten gehen davon aus, dass Merck-Anleger im laufenden Jahr mit einer Dividende in Höhe von 2,27 EUR rechnen können. Im Vorjahr schüttete Merck 2,20 EUR aus. Das Kursziel taxieren Experten im Mittel auf 148,71 EUR.

Merck veröffentlichte am 07.08.2025 auf der all-dreimonatlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum am 30.06.2025 abgelaufenen Jahresviertel. Der Gewinn je Aktie wurde auf 1,50 EUR beziffert. Im Vorjahresquartal waren 1,40 EUR je Aktie in den Büchern gestanden. Im Vergleich zum Vorjahreszeitraum hat Merck in dem abgelaufenen Quartal einen Umsatzeinbruch von 1,81 Prozent verbucht. Der Umsatz lag bei 5,26 Mrd. EUR im Vergleich zu 5,35 Mrd. EUR im Vorjahresquartal.

Der Gewinn 2025 dürfte sich laut Analystenschätzungen auf 8,33 EUR je Merck-Aktie belaufen.

