Merck Aktie News: Merck reagiert am Nachmittag positiv

Zu den erfolgreicheren Aktien des Tages zählt am Mittwochnachmittag der Anteilsschein von Merck. Das Papier von Merck konnte zuletzt klettern und stieg im XETRA-Handel um 1,4 Prozent auf 107,90 EUR.

Die Merck-Aktie stand in der XETRA-Sitzung um 15:53 Uhr 1,4 Prozent im Plus bei 107,90 EUR. Den Tageshöchststand markierte die Merck-Aktie bei 108,35 EUR. Zum Ertönen der Startglocke stand der Anteilsschein bei 106,50 EUR. Im heutigen Handel wurden bisher 70.485 Merck-Aktien umgesetzt.

Das 52-Wochen-Hoch erklomm der Anteilsschein am 20.09.2024 bei 170,85 EUR. Damit befindet sich das 52-Wochen-Hoch 58,34 Prozent über dem aktuellen Kurs der Merck-Aktie. Der Anteilsschein verbuchte am 07.08.2025 Kursverluste bis auf 100,70 EUR und erreichte damit den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Um auf das 52-Wochen-Tief zu fallen, müsste der Kurs der Merck-Aktie 6,67 Prozent sinken.

Nachdem im Jahr 2024 2,20 EUR an Merck-Aktionäre ausgeschüttet wurden, gehen Analysten in diesem Jahr von 2,27 EUR aus. Das Kursziel der Analysten beläuft sich durchschnittlich auf 148,71 EUR.

Am 07.08.2025 hat Merck die Kennzahlen zum am 30.06.2025 abgelaufenen Jahresviertel präsentiert. Das EPS wurde auf 1,50 EUR beziffert. Im Vorjahresquartal hatten 1,40 EUR je Aktie in den Büchern gestanden. In Sachen Umsatz präsentierte das Unternehmen 5,26 Mrd. EUR – eine Minderung von 1,81 Prozent gegenüber dem Umsatz im Vorjahresviertel. Damals hatte der Konzern einen Umsatz von 5,35 Mrd. EUR eingefahren.

Vorab gehen Experten von einem Gewinn je Merck-Aktie in Höhe von 8,33 EUR im Jahr 2025 aus.

